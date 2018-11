Das WA16 ist eine Weiterentwicklung des seit über 20 Jahren eingesetzten Fronteinbau-Störmeldesystems »ME16-P logic«. Beibehalten wurden das Kompakt-Aluminiumgehäuse und pinkompatible Anschlüsse sowie eine einfache Parameter-Übernahme über eine zugehörige App. So kann man ein Upgrade ohne Verdrahtungs- und Planänderung durchführen. Das WA16 ermöglicht die Parametrierung via PC/USB oder per NFC ...

