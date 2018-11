Wie am Kaffeegeschäft beteiligen? Früher war Kaffee selten, teuer und daher ein begehrtes Mitbringsel. Zigurikaffee und Malzkaffee waren leistbarer, auch wir Kinder durften das trinken, da koffeinfrei, mein Einstieg in die Kaffeewelt geschah über Linde-Malzkaffee (eigentlich faszinierten mich vor allem die Plastikfiguren, die im Malzkaffee versteckt waren) und den NÖM-Malzkaffee in der Schule (2,50 Schilling für 250 ml). Wenn echter Kaffee in Aktion war, stürmten Horden von Kunden die Geschäfte, denn Kaffee konnte man leicht einlagern, sogar das Ablaufdatum sagt nichts, gut verpackt hält Kaffee praktisch ewig. Die Kaffeeautomatenabteilungen in den Elektrogeschäften wurden immer größer, Staubsauger und Waschmaschinen wurden an die ...

