(shareribs.com) Chicago 21.11.2018 - Weizen und Sojabohnen bewegten sich am Dienstag leicht nach oben, während es für Mais leicht nach unten ging. Die Marktteilnehmer sehen gegenwärtig kaum Potential für eine stärkere Erholung. Dezember-Mais verlor 1,0 Cents auf 3,6125 USD/Scheffel. Mais fehlt es auch weiterhin an Unterstützung. Der am Montagabend veröffentlichte Crop Progress Report zeigte, dass ...

