Die NordLB hat die Einstufung für BASF nach der Vorstellung einer Strategie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. An der Börse fielen einigen Marktteilnehmern die Pläne und Ziele jedoch nicht ambitioniert genug aus, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So nehme sich die angestrebte Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) angesichts der Wachstumsraten der vergangenen Jahre recht bescheiden aus. Er halte gleichwohl an der Kaufempfehlung für die Aktie und dem Kursziel fest./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-11-21/13:20

ISIN: DE000BASF111