Hamburg (ots) - Moderatorin und Autorin Charlotte Roche, 40 ("Feuchtgebiete") sagt diese Woche in GALA (Heft 48/2018, ab morgen im Handel), warum sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat: "Ich bin ein vielmaliges Scheidungskind. Bis ich 15 war, bin ich 14-mal umgezogen. Und das lag nur am Lebensstil meiner Eltern. 68er-Generation, Selbstverwirklichung ... Ich bin sehr gegen Selbstverwirklichung in der Zeit, in der man Kinder hat. Man kann das gern davor oder danach machen. Aber in der Zeit, in der man Kinder hat, kann man sich mal kurz am Riemen reißen und nicht jedes Jahr einen neuen Stiefvater anschleppen. Das ist wirklich verstörend für mich gewesen."



Sich von den noch lebenden Eltern zu trennen sei anfangs nicht leicht gewesen: "Die ersten Jahre waren schwer: die ganzen Feiertage, Geburtstage, Weihnachten ... Vorher hat man so eine große Familie gehabt, plötzlich nur noch die eigene kleine."



Charlotte Roche ist seit elf Jahren verheiratet. Ihr Mann Martin Keß brachte einen Sohn mit in die Ehe, sie eine Tochter.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de