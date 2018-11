BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine am Vortag erzielte politische Einigung von EU-Vorsitz, Europaparlament und Europäischer Kommission zur Schaffung einer EU-Rechtsgrundlage begrüßt, "um national im Einzelfall gegen staatlich gelenkte oder staatlich finanzierte, strategische Direktinvestitionen einschreiten zu können". Er hoffe, "dass wir das Vorhaben nun rasch abschließen können", erklärte Altmaier am Mittwoch in einer von seinem Ministerium verbreiteten Mitteilung.

Die EU-Verordnung basiere auf einer Initiative von Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Italien. Sie sei "ein wichtiger Schritt, um unsere sensiblen deutschen und europäischen Industriebereiche wirksamer vor staatlich gelenkten oder staatlich finanzierten strategischen Übernahmen aus Drittstaaten schützen zu können". Sorgen vor europäischem Protektionismus seien unbegründet, man werde aber Übernahmen etwa im Bereich kritischer Infrastrukturen künftig genauer prüfen können.

Die schnelle Einigung auf EU-Ebene zeigt nach Dafürhalten Altmaiers, "wie wichtig dieses Gesetzgebungsvorhaben von allen Beteiligten eingeschätzt wird". Die Bundesregierung hatte im vergangenen Herbst mit Frankreich und Italien ein Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene angestoßen, um einen EU-Rahmen für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen zu schaffen. Der nun abgestimmte Text muss noch offiziell vom Europäischen Parlament und vom EU-Ministerrat angenommen werden. Altmaier hoffte, "dass der endgültige Abschluss noch in 2018 erfolgen wird".

Die parallel vom Wirtschaftsministerium eingebrachte Novelle des deutschen Außenwirtschaftsrechts solle noch im diesem Jahr vom Kabinett beschlossen werden, betonte Altmaiers Ministerium. Diese zielt darauf, die deutschen Prüfschwellen bei Unternehmenserwerben von Erwerbern außerhalb der EU in bestimmten sensiblen Wirtschaftsbereichen zu senken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 06:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.