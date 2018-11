Seit Januar 2018 gilt das neue, verbraucherfreundlichere Bauvertragsrecht. Das ist aber längst nicht bei allen Bauunternehmen angekommen. Wie Bauherren sich und ihre Immobilie schützen.

Für die meisten ist der Bau eines Eigenheims das größte und teuerste Investitionsprojekt ihres Lebens: Viel Zeit, Energie und nicht zuletzt Vermögen fließt in die Immobilie. Und nur selten geht dabei alles glatt: Streit um Mängel, Schadenersatz, Verzögerungen bei der Fertigstellung oder überhöhte Handwerkerrechnungen sind an der Tagesordnung. Immer öfter muss vor Gericht geklärt werden, wer im Recht ist; die Auftragsbücher der Baugutachter sind voll. Und private Rechtschutzversicherungen lehnen einen Versicherungsschutz für Rechtsstreitigkeiten im Baurecht zumeist kategorisch ab.

Seit Januar 2018 sollte sich dieser Zustand eigentlich verbessert haben. Denn seitdem gilt das neue Bauvertragsrecht, das insbesondere die Rechte privater Bauherren stärken soll. Reihum begrüßten denn auch die Eigentümerverbände der Immobilienwirtschaft die Reform. Doch die Erfahrungen zeichnen ein ernüchterndes Bild von der gängigen Praxis. "Noch immer haben viele Bauherren und Bauunternehmen nicht gemerkt, dass längst die Stunde für eine neues Bauvertragsrecht geschlagen hat", sagt Holger Freitag, Rechtsanwalt und Experte für Bauvertragsrecht beim Verband privater Bauherren (VPB). "Umfragen haben gezeigt, dass zum Beispiel noch immer viele Baubeschreibungen auf dem Stand von Juni 2017 sind und nicht angepasst wurden."

Dabei sollten gerade private Bauherren die neuen Rechtsvorschriften für sich nutzen. Bis 2018 galt die sogenannte Verbraucherrechterichtlinie, die die Informationspflichten der Unternehmer vor Vertragsschluss regelt, nur für kleinere Bauvorhaben, nicht aber für ein umfangreicheres oder komplexes Bauvorhaben, wie es etwa der beliebte Schlüsselfertigbau darstellt. Das neue Bauvertragsrecht schließt hier eine Lücke und benennt zum Beispiel wesentliche Pflichten von Baufirmen bei solchen Vorhaben. Als da wären:

Erstellung einer ordentlichen Baubeschreibung

Verbindliche Angaben zur Bauzeit

Diese Regelungen sollen verhindern, dass der Bauherr etwas unterschreibt, ohne zu wissen, worauf er sich einlässt. "Es ist aber schon vorgekommen, dass Bauunternehmer mit einem kompletten Bauvertrag kommen, in dem steht, dass alle vorvertraglichen Regelungen damit gegenstandslos werden", berichtet Freitag. "Hierzu gibt es zwar noch keine einschlägigen Urteile, aber das halte ich für aussichtslos. Der Gesetzgeber wollte das für die Baubeschreibung beim Verbraucherbauvertrag genau anders."

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Verbraucherbauvertrag und Bauträgervertrag. Da der Bauträger Grundstücke kauft und darauf in Eigenregie Immobilien errichtet - also Bauherr ist -, und ein Käufer das fertige Haus übernimmt, gilt beim Bauträgervertrag nur, was der Notar beurkundet.

Bei anderen zentralen Regelungen des neuen Bauvertragsrecht funktioniert die Umsetzung unterschiedlich gut. Vorgeschrieben ist unter anderem:

