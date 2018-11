(JK-Trading.com) - Nachdem der DAX am Dienstag neue Jahrestiefs markiert hat, sich aber oberhalb von 11.000 Punkten halten konnte, kam es am Mittwoch zu einer weiteren Stabilisierung. Mit Ausblick auf Thanksgiving in den USA und einem infolgedessen ausdünnenden Handel am US-Aktienmarkt, schaut es auch für den hiesigen europäischen Handel nach einem ruhigen Wochenausklang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...