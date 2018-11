Übergeordnet lässt sich seit Ende 2008 noch immer ein intakter Aufwärtstrend in der SAP-Aktie ausmachen, der von knapp unter 25,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 108,52 Euro aufwärts geführt hat. Aber bereits zu Beginn dieses Jahres erlitt das Papier eine kleine Schwächephase und musste in den Bereich von rund 82,00 Euro einen Boden verteidigen. Anschließend konnte der Wert auf besagtes Rekordhoch von 108,52 Euro bis Ende September zulegen, bis der allgemeine Crash an den Märkten die Aktie wieder in den Bereich der markanten Horizontalunterstützung aus Anfang dieses Jahres bei 89,25 Euro abwärts gedrückt hat. Zeitgleich erreichte SAP sogar sein 61,8 % Fibonacci-Retracement aus der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung und könnte an dieser Stelle nun eine mehrtägige bis -wöchige Erholungsbewegung einleiten.

