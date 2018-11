FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt zeigen sich die Aktienmärkte in Europa am Mittwochmittag. Nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen ist, kommen nun erste Schnäppchenkäufer in ausgesuchten Titeln an die Börse. Auch die jüngst beschleunigte Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten spreche zumindest für eine technisch bedingte Erholung. Zudem bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen "Thanksgiving" geschlossen, so dass von dieser Seite eine gewisse Beruhigung einsetzen dürfte.

An ein Ende der Baisse glauben die meisten Händler jedoch nicht: "Kurzfristig verschrecken Brexit und der Haushaltsstreit mit Italien die Investoren", sagt ein Teilnehmer. Dazu waren die berüchtigten "FAANG-Stocks" in den USA auch am Vortag ungebremst abgestürzt, so Apple erneut um fast 5 Prozent. Damit wurden in wenigen Tagen 1 Billion Dollar Vermögen vernichtet. Erst im Bereich um 10.600 Zähler sehen technische Analysten einen tragfähigen Boden im DAX. Der Index legt 0,6 Prozent zu auf 11.136 Zähler, der Euro-Stoxx-50 steigt 0,6 Prozent auf 3.133 Punkte.

Im Eklat um den neuen 2019er Haushaltsplan Italiens stehen die Zeichen derweil auf Eskalation: Brüssel will ein Defizitverfahren gegen das hochverschuldete Land einleiten. Am späten Nachmittag treffen sich zudem Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Großbritanniens Premierministerin Theresa May, dabei geht es um die künftige Beziehung Londons mit der EU.

Thyssenkrupp peilt Konzernaufspaltung für Anfang 2020 an

Die im Herbst angekündigte Aufteilung von Thyssenkrupp in zwei voneinander unabhängige Teilkonzerne soll Anfang des übernächsten Jahres über die Bühne gehen. Dazu soll das Geschäft mit Aufzügen, Fahrzeugkomponenten und Großanlagen in der Thyssenkrupp Industrials AG und die Werkstoffgeschäfte in der Thyssenkrupp Materials AG gebündelt werden.

Dazu wurden Geschäftszahlen vorgelegt: Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde wegen operativer Schwächen in den Industriegütergeschäften deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das bereinigte EBIT hat die Schätzung von 1,6 Milliarden Euro knapp verfehlt, die Analysten von Jefferies stufen den 2019er Ausblick für den Cashflow als enttäuschend ein. Die Aktie notiert unverändert. "Die Aktie ist ausgebombt, da ist schon viel Negatives eingepreist", sagt ein Händler.

Als leicht stützend für die deutschen Sportartikelhersteller werden im Handel die guten Geschäftszahlen von Foot Locker gewertet. Die Drittquartalszahlen der US-Sporthandelskette hatten die Gewinnerwartungen übertroffen, die Aktie legt vorbörslich im US-Handel um 15 Prozent zu. Adidas gewinnen 0,7 Prozent, Puma legen um 1,2 Prozent zu.

Automobilwerte ziehen an

Der Sektor der europäischen Automobilwerte gehört mit einem Plus von 0,7 Prozent zu den Gewinnern am Aktienmarkt, Renault ziehen um 1,4 Prozent an, VW legen um 1,9 Prozent zu. Positiv werten Marktteilnehmer eine Kreise-Meldung, der zu Folge US-Präsident Donald Trump Einladungen an die CEO der deutschen Autoindustrie ausgesprochen habe. Hier wird an der Börse auf ein versöhnliches Ende in der Zollfrage auf Automobile gesetzt.

Positiv wird an der Börse gesehen, dass das Biotechnologieunternehmen Evotec künftig mit der US-amerikanischen Immuneering Corporation zusammenarbeitet. Im Rahmen der Forschungsallianz will Evotec mit Immuneerings computerbasierter Plattform Fluency Daten analysieren, um die Identifizierung neuer Wirkstoffkandidaten voranzutreiben. Für die Aktie geht es um 1,1 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.133,15 0,55 17,08 -10,58 Stoxx-50 2.891,17 0,48 13,84 -9,02 DAX 11.135,85 0,63 69,44 -13,79 MDAX 23.014,54 0,05 10,77 -12,16 TecDAX 2.493,21 0,54 13,37 -1,42 SDAX 10.253,64 0,32 32,24 -13,74 FTSE 6.998,45 0,73 50,53 -9,62 CAC 4.939,08 0,29 14,19 -7,03 Bund-Future 160,65% -0,20 2,85 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1394 +0,24% 1,1379 1,1394 -5,2% EUR/JPY 128,81 +0,51% 128,62 128,33 -4,8% EUR/CHF 1,1333 +0,17% 1,1339 1,1335 -3,2% EUR/GBP 0,8898 +0,10% 0,8896 0,8894 +0,1% USD/JPY 113,04 +0,28% 112,88 112,60 +0,4% GBP/USD 1,2806 +0,13% 1,2804 1,2812 -5,2% Bitcoin BTC/USD 4.587,15 +4,8% 4.522,42 4.779,03 -66,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,63 0,02 Deutschland 10 J. 0,37 0,35 -0,06 USA 2 Jahre 2,82 2,80 0,93 USA 10 Jahre 3,08 3,06 0,67 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,27 53,43 +1,6% 0,84 -6,0% Brent/ICE 63,52 62,53 +1,6% 0,99 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,71 1.221,68 +0,1% +1,03 -6,2% Silber (Spot) 14,41 14,31 +0,7% +0,10 -14,9% Platin (Spot) 846,60 842,00 +0,5% +4,60 -8,9% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,6% +0,02 -16,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 07:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.