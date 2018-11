Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen des "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.655,80 +0,60% -2,64% Euro-Stoxx-50 3.134,81 +0,60% -10,54% Stoxx-50 2.892,01 +0,51% -8,99% DAX 11.140,39 +0,67% -13,76% FTSE 7.000,86 +0,76% -9,62% CAC 4.941,26 +0,33% -6,99% Nikkei-225 21.507,54 -0,35% -5,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,62% -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,48 53,43 +2,0% 1,05 -5,7% Brent/ICE 63,47 62,53 +1,5% 0,94 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,24 1.221,68 +0,1% +1,57 -6,1% Silber (Spot) 14,43 14,31 +0,8% +0,11 -14,8% Platin (Spot) 846,65 842,00 +0,6% +4,65 -8,9% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,6% +0,02 -17,0%

Die Ölpreise stabilisieren sich etwas. Stützend wirken die vom US-Branchenverband API am späten Vorabend vermeldeten überraschend gesunkenen Ölvorräte. Goldman Sachs erwartet, dass sich die Preise letztendlich erholen werden. Bis sich die Fundamentaldaten des Ölmarktes verbessert haben, erwarten die Analysten jedoch weiterhin eine hohe Preisvolatilität.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Baisse der vergangenen zwei Tage mit dem Fall ins Minus seit Jahresbeginn steuert die Wall Street auf eine Stabilisierung mit leichten Aufschlägen zu. Doch dass sich Anleger ausgerechnet vor dem Erntedank-Feiertag am Donnerstag aus der Deckung wagen, gilt als ziemlich unwahrscheinlich. Am Markt wird die Frage erörtert, ob der zehnjährige Bullenmarkt endgültig an Kraft verliere und möglicherweise sogar auslaufe. Optimisten verneinen Anzeichen einer drohenden Rezession und unterstreichen das robuste Ergebniswachstum zumindest in den USA. Inwieweit die Marktbullen recht behalten, dürfte eine Flut an Daten zeigen, die Anleger vor und während der Sitzung zu verarbeiten haben. Doch der entscheidende Impuls über den mittelfristigen Fortgang an der Börse wird nach Meinung von Händlern der chinesisch-amerikanische Handelsstreit liefern. Hier setzen viele Akteure auf das direkte Aufeinandertreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping Ende November beim G20-Gipfel in Buenos Aires.

Der Aktienkurs von Foot Locker steigt vorbörslich um 15 Prozent. Die Drittquartalszahlen haben die Gewinnerwartungen übertroffen.

Autodesk erhöhen sich um 5,9 Prozent nach Zahlenausweis für das dritte Quartal und einem Ausblick über Markterwartungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 216.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,2 1. Umfrage: 98,3 zuvor: 98,6 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen ist, kommen nun erste Schnäppchenkäufer in ausgesuchten Titeln an die Börse. Auch die jüngst beschleunigte Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten spreche zumindest für eine technisch bedingte Erholung. Zudem bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen "Thanksgiving" geschlossen, so dass von dieser Seite eine gewisse Beruhigung einsetzen dürfte. An ein Ende der Baisse glauben die meisten Händler jedoch nicht. Im Eklat um den Haushaltsplan Italiens stehen die Zeichen derweil auf Eskalation: Brüssel will ein Defizitverfahren gegen das hochverschuldete Land einleiten. Die im Herbst angekündigte Aufteilung von Thyssenkrupp in zwei voneinander unabhängige Teilkonzerne soll Anfang des übernächsten Jahres über die Bühne gehen. Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde wegen operativer Schwächen deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Die Aktie gewinnt 0,1 Prozent. Als leicht stützend für die deutschen Sportartikelhersteller werden die guten Geschäftszahlen von Foot Locker gewertet. Adidas gewinnen 0,7 Prozent, Puma legen um 1,2 Prozent zu. Der Sektor der europäischen Automobilwerte gehört mit einem Plus von 0,7 Prozent zu den Gewinnern. Positiv werten Marktteilnehmer eine Kreise-Meldung, der zu Folge US-Präsident Donald Trump Einladungen an die CEO der deutschen Autoindustrie ausgesprochen habe. Hier wird auf ein versöhnliches Ende in der Zollfrage gesetzt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 +0,26% 1,1379 1,1394 -5,1% EUR/JPY 128,81 +0,51% 128,62 128,33 -4,8% EUR/CHF 1,1334 +0,18% 1,1339 1,1335 -3,2% EUR/GBP 0,8901 +0,13% 0,8896 0,8894 +0,1% USD/JPY 113,02 +0,25% 112,88 112,60 +0,3% GBP/USD 1,2805 +0,13% 1,2804 1,2812 -5,2% Bitcoin BTC/USD 4.585,83 +4,7% 4.522,42 4.779,03 -66,4%

Der Euro zeigt sich ziemlich unbeeindruckt vom EU-Strafverfahren gegen Italien im Fiskalstreit. Offenbar sei die Einleitung des Verfahrens erwartet worden und daher wohl schon eingepreist, heißt es im Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die chinesischen Börsen ins Plus drehten, schlossen Tokio und Sydney mit moderaten Verlusten. Aber auch hier hatten sich die Kurse im Verlauf von den Tiefs deutlicher erholt, ohne dass Marktteilnehmer dafür einen konkreten Auslöser sahen. Möglicherweise sei die Verkaufswelle der jüngsten Zeit fürs erste ausgelaufen, versuchten einige Teilnehmer eine Erklärung. An anderer Stelle hieß es, einige Anleger könnten zunächst das Thanksgiving-Fest in den USA abwarten wollen, ehe sich die Verkäufe fortsetzten. Ein leicht positiver Impuls kam von den Ölpreisen. Die im US-Handel regelrecht abgestürzten Ölpreise drückten zwar auch in Asien noch auf viele Kurse im Energiesektor, allerdings stabilisierten sich dort die Ölpreise wieder etwas. In Tokio gaben Inpex 3,3 Prozent nach und Sumitomo 3,2 Prozent. In Hongkong reduzierten sich CNOOC um 2,6 Prozent. Petrochina gaben 1,6 Prozent ab. Der Energiesektor gab in Schanghai um 0,9 Prozent nach. In Sydney gab der Ölsektor 2,5 Prozent ab. An der Börse in Tokio kam etwas Rückenwind vom schwächer notierenden Yen. Der Technologiesektor stand unter stärkerem Abgabedruck. Olympus knickten um 8,7 Prozent ein, Mitsubishi Electric verloren 2,7 Prozent. Nissan erholten sich leicht um 0,4 Prozent nach den kräftigen Abgaben am Vortag rund um die Verhaftung von Chairman-Carlos Ghosn. Mitsubishi Motors gaben um 1 Prozent weiter nach. In Seoul verlor das Index-Schwergewicht Samsung 1,6 Prozent. In Hongkong erholte sich das Index-Schwergewicht Tencent von deutlichen Abgaben und stieg um 3,1 Prozent. Rückenwind in Schanghai kam aus dem Immobiliensektor, der Vortagesverluste aufholte.

CREDIT

Die Risikoprämien steigen weiter an. Dabei ist zu erkennen, dass Investoren das von den Finanzwerten ausgehende Risiko als höher einstufen. Dies ist an den itraxx-Indizes abzulesen, die deutlicher anziehen. Leichte Entspannung ist dagegen am Markt für europäische Staatsanleihen zu beobachten. Positiv wird ein Zeitungsbericht gewertet, demzufolge der stellvertretende italienische Premierminister Salvini bereit sei, die Ausgaben für das Bürgereinkommen sowie für die Rentenreform zu senken. Die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere fällt um 10 Basispunkte auf 3,52 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Conti setzt bei Zellfertigung auf Technologiesprung

Continental wird kurzfristig keine Entscheidung über den Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos treffen. "Wir brauchen einen Technologiesprung, damit die Elektromobilität ein Erfolg wird", sagte CEO Elmar Degenhart am Dienstagabend mit Blick auf die Festkörperzelle. Final will der Autozulieferer über den möglichen Einstieg in die Zellfertigung nicht vor Ende 2020 entscheiden.

Deutsche Bank/Matherat: Profitabilität größeres Problem als Sicherheit

Vor einer Überregulierung von Banken hat die im Vorstand der Deutschen Bank für Aufsichts- und Compliance-Fragen zuständige Sylvie Matherat gewarnt. Bei einer Konferenz des Handelsblatt in Frankfurt sagte Matherat: "Die Frage ist nicht, wie sicher wir sind, die Frage ist, wie können wir künftig wieder profitabel werden, um sicherzustellen, dass wir intern Kapital generieren können."

Thyssenkrupp-Chef verspricht Anlegern wieder Besserung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.