DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen des "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.655,80 +0,60% -2,64% Euro-Stoxx-50 3.134,81 +0,60% -10,54% Stoxx-50 2.892,01 +0,51% -8,99% DAX 11.140,39 +0,67% -13,76% FTSE 7.000,86 +0,76% -9,62% CAC 4.941,26 +0,33% -6,99% Nikkei-225 21.507,54 -0,35% -5,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,62% -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,48 53,43 +2,0% 1,05 -5,7% Brent/ICE 63,47 62,53 +1,5% 0,94 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,24 1.221,68 +0,1% +1,57 -6,1% Silber (Spot) 14,43 14,31 +0,8% +0,11 -14,8% Platin (Spot) 846,65 842,00 +0,6% +4,65 -8,9% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,6% +0,02 -17,0%

Die Ölpreise stabilisieren sich etwas. Stützend wirken die vom US-Branchenverband API am späten Vorabend vermeldeten überraschend gesunkenen Ölvorräte. Goldman Sachs erwartet, dass sich die Preise letztendlich erholen werden. Bis sich die Fundamentaldaten des Ölmarktes verbessert haben, erwarten die Analysten jedoch weiterhin eine hohe Preisvolatilität.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Baisse der vergangenen zwei Tage mit dem Fall ins Minus seit Jahresbeginn steuert die Wall Street auf eine Stabilisierung mit leichten Aufschlägen zu. Doch dass sich Anleger ausgerechnet vor dem Erntedank-Feiertag am Donnerstag aus der Deckung wagen, gilt als ziemlich unwahrscheinlich. Am Markt wird die Frage erörtert, ob der zehnjährige Bullenmarkt endgültig an Kraft verliere und möglicherweise sogar auslaufe. Optimisten verneinen Anzeichen einer drohenden Rezession und unterstreichen das robuste Ergebniswachstum zumindest in den USA. Inwieweit die Marktbullen recht behalten, dürfte eine Flut an Daten zeigen, die Anleger vor und während der Sitzung zu verarbeiten haben. Doch der entscheidende Impuls über den mittelfristigen Fortgang an der Börse wird nach Meinung von Händlern der chinesisch-amerikanische Handelsstreit liefern. Hier setzen viele Akteure auf das direkte Aufeinandertreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping Ende November beim G20-Gipfel in Buenos Aires.

Der Aktienkurs von Foot Locker steigt vorbörslich um 15 Prozent. Die Drittquartalszahlen haben die Gewinnerwartungen übertroffen.

Autodesk erhöhen sich um 5,9 Prozent nach Zahlenausweis für das dritte Quartal und einem Ausblick über Markterwartungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 216.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,2 1. Umfrage: 98,3 zuvor: 98,6 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nachdem der DAX am Vortag auf ein Zweijahrestief gefallen ist, kommen nun erste Schnäppchenkäufer in ausgesuchten Titeln an die Börse. Auch die jüngst beschleunigte Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten spreche zumindest für eine technisch bedingte Erholung. Zudem bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen "Thanksgiving" geschlossen, so dass von dieser Seite eine gewisse Beruhigung einsetzen dürfte. An ein Ende der Baisse glauben die meisten Händler jedoch nicht. Im Eklat um den Haushaltsplan Italiens stehen die Zeichen derweil auf Eskalation: Brüssel will ein Defizitverfahren gegen das hochverschuldete Land einleiten. Die im Herbst angekündigte Aufteilung von Thyssenkrupp in zwei voneinander unabhängige Teilkonzerne soll Anfang des übernächsten Jahres über die Bühne gehen. Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde wegen operativer Schwächen deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Die Aktie gewinnt 0,1 Prozent. Als leicht stützend für die deutschen Sportartikelhersteller werden die guten Geschäftszahlen von Foot Locker gewertet. Adidas gewinnen 0,7 Prozent, Puma legen um 1,2 Prozent zu. Der Sektor der europäischen Automobilwerte gehört mit einem Plus von 0,7 Prozent zu den Gewinnern. Positiv werten Marktteilnehmer eine Kreise-Meldung, der zu Folge US-Präsident Donald Trump Einladungen an die CEO der deutschen Autoindustrie ausgesprochen habe. Hier wird auf ein versöhnliches Ende in der Zollfrage gesetzt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 +0,26% 1,1379 1,1394 -5,1% EUR/JPY 128,81 +0,51% 128,62 128,33 -4,8% EUR/CHF 1,1334 +0,18% 1,1339 1,1335 -3,2% EUR/GBP 0,8901 +0,13% 0,8896 0,8894 +0,1% USD/JPY 113,02 +0,25% 112,88 112,60 +0,3% GBP/USD 1,2805 +0,13% 1,2804 1,2812 -5,2% Bitcoin BTC/USD 4.585,83 +4,7% 4.522,42 4.779,03 -66,4%

Der Euro zeigt sich ziemlich unbeeindruckt vom EU-Strafverfahren gegen Italien im Fiskalstreit. Offenbar sei die Einleitung des Verfahrens erwartet worden und daher wohl schon eingepreist, heißt es im Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die chinesischen Börsen ins Plus drehten, schlossen Tokio und Sydney mit moderaten Verlusten. Aber auch hier hatten sich die Kurse im Verlauf von den Tiefs deutlicher erholt, ohne dass Marktteilnehmer dafür einen konkreten Auslöser sahen. Möglicherweise sei die Verkaufswelle der jüngsten Zeit fürs erste ausgelaufen, versuchten einige Teilnehmer eine Erklärung. An anderer Stelle hieß es, einige Anleger könnten zunächst das Thanksgiving-Fest in den USA abwarten wollen, ehe sich die Verkäufe fortsetzten. Ein leicht positiver Impuls kam von den Ölpreisen. Die im US-Handel regelrecht abgestürzten Ölpreise drückten zwar auch in Asien noch auf viele Kurse im Energiesektor, allerdings stabilisierten sich dort die Ölpreise wieder etwas. In Tokio gaben Inpex 3,3 Prozent nach und Sumitomo 3,2 Prozent. In Hongkong reduzierten sich CNOOC um 2,6 Prozent. Petrochina gaben 1,6 Prozent ab. Der Energiesektor gab in Schanghai um 0,9 Prozent nach. In Sydney gab der Ölsektor 2,5 Prozent ab. An der Börse in Tokio kam etwas Rückenwind vom schwächer notierenden Yen. Der Technologiesektor stand unter stärkerem Abgabedruck. Olympus knickten um 8,7 Prozent ein, Mitsubishi Electric verloren 2,7 Prozent. Nissan erholten sich leicht um 0,4 Prozent nach den kräftigen Abgaben am Vortag rund um die Verhaftung von Chairman-Carlos Ghosn. Mitsubishi Motors gaben um 1 Prozent weiter nach. In Seoul verlor das Index-Schwergewicht Samsung 1,6 Prozent. In Hongkong erholte sich das Index-Schwergewicht Tencent von deutlichen Abgaben und stieg um 3,1 Prozent. Rückenwind in Schanghai kam aus dem Immobiliensektor, der Vortagesverluste aufholte.

CREDIT

Die Risikoprämien steigen weiter an. Dabei ist zu erkennen, dass Investoren das von den Finanzwerten ausgehende Risiko als höher einstufen. Dies ist an den itraxx-Indizes abzulesen, die deutlicher anziehen. Leichte Entspannung ist dagegen am Markt für europäische Staatsanleihen zu beobachten. Positiv wird ein Zeitungsbericht gewertet, demzufolge der stellvertretende italienische Premierminister Salvini bereit sei, die Ausgaben für das Bürgereinkommen sowie für die Rentenreform zu senken. Die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere fällt um 10 Basispunkte auf 3,52 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Conti setzt bei Zellfertigung auf Technologiesprung

Continental wird kurzfristig keine Entscheidung über den Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos treffen. "Wir brauchen einen Technologiesprung, damit die Elektromobilität ein Erfolg wird", sagte CEO Elmar Degenhart am Dienstagabend mit Blick auf die Festkörperzelle. Final will der Autozulieferer über den möglichen Einstieg in die Zellfertigung nicht vor Ende 2020 entscheiden.

Deutsche Bank/Matherat: Profitabilität größeres Problem als Sicherheit

Vor einer Überregulierung von Banken hat die im Vorstand der Deutschen Bank für Aufsichts- und Compliance-Fragen zuständige Sylvie Matherat gewarnt. Bei einer Konferenz des Handelsblatt in Frankfurt sagte Matherat: "Die Frage ist nicht, wie sicher wir sind, die Frage ist, wie können wir künftig wieder profitabel werden, um sicherzustellen, dass wir intern Kapital generieren können."

Thyssenkrupp-Chef verspricht Anlegern wieder Besserung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 07:23 ET (12:23 GMT)

Nach einem Krisenjahr mit rückläufigen Erträgen hat Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff den Anlegern Besserung versprochen. Im fortgeführten Geschäft soll der bereinigte Gewinn vor Zinsen auf mehr als 1 Milliarde Euro steigen, wie der Manager bei Vorlage seiner ersten Jahresbilanz erklärte. Ohne das Stahlgeschäft verbuchte der Konzern hier 706 Millionen Euro.

Deka-Gruppe sieht erheblichen Rückgang im Neugeschäft

Die Deka-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2018 einen erheblichen Rückgang bei ihrem Neugeschäft verzeichnet. Das wirtschaftliche Ergebnis ging aber dank einer Steigerung bei den Erträgen nur leicht zurück. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Deka-Gruppe, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Die Dekabank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe.

Evotec und Immuneering Corp schmieden Forschungsallianz

Das Biotechunternehmen Evotec arbeitet künftig mit der US-amerikanischen Immuneering Corporation zusammen. Wie die im MDAX-notierte Evotec mitteilte, soll diese Forschungskooperation darauf abzielen, neue niedermolekulare Substanzen zur Behandlung seltener, erblicher Stoffwechselerkrankungen zu entdecken. Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen die Hamburger mit Immuneerings computerbasierter Plattform Fluency Daten analysieren, um die Identifizierung neuer Wirkstoffkandidaten voranzutreiben.

Hochtief-Tochter erhält Auftrag bei Bau von Sydneys neuer Metro

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat ein Auftragspaket im Zusammenhang mit dem Bau einer Metro in Sydney erhalten. Ein Joint Venture aus zwei Cimic-Töchtern werde für den Bauabschnitt "Sydney Metro City & Southwest", der unter dem Hafen hindurchführt, unter anderem Schienensysteme, Tunnelbelüftungen sowie mechanische und elektrische Systeme für sieben U-Bahn-Stationen planen und bauen, wie Cimic mitteilte.

Airbus wirbt Infineon-Finanzvorstand ab

Der Finanzvorstand von Infineon wechselt zu Airbus: Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern hat Dominik Asam zum CFO bestellt. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Harald Wilhelm an, der den Konzern im April 2019 zeitgleich mit Konzernchef Tom Enders verlässt. Asam werde am 1. April in den Konzern eintreten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, teilte die Airbus SE mit.

Endesa stellt neue mittelfristige Strategie bis 2021 vor

Der spanische Versorger Endesa will in den kommenden drei Jahren 6,4 Milliarden Euro investieren und seinen Gewinn steigern. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) soll bis 2021 auf 4 Milliarden Euro steigen, von erwarteten 3,5 Milliarden im laufenden Jahr, wie die Endesa SA bei der Präsentation ihres neuen Strategieplans für die Jahre 2019 bis 2021 mitteilte. Der Nettogewinn soll dann 1,8 Milliarden Euro erreichen. Für 2018 prognostiziert Endesa hier 1,4 Milliarden Euro.

Generali will in den kommenden drei Jahren kräftig wachsen

Der italienische Versicherungskonzern Generali will in den kommenden drei Jahren seine Schulden verringern, die Gewinne steigern und in Asien und Lateinamerika wachsen. Dazu sollen auch Akquisitionen beitragen. "Generali wird sich weiterhin auf die Generierung und Verwaltung von Kapital konzentrieren, um Wachstumschancen in Schlüsselmärkten zu finanzieren und Innovationen sowie den digitalen Wandel voranzutreiben, wo immer wir aktiv sind", sagte CEO Philippe Donnet in einer Mitteilung vor Beginn des Investorentages.

Renault-Chef Ghosn bleibt in Polizeigewahrsam in Japan - Medien

Ein Gericht in Tokio hat japanischen Medienberichten vom Mittwoch zufolge den Polizeigewahrsam für Renault-Chef Carlos Ghosn um zehn Tage verlängert. Nach Ghosns Festnahme am Montag hatte die Staatsanwaltschaft 48 Stunden Zeit, offiziell Strafanzeige zu erstatten, ihn frei zu lassen oder eine zehntägige Verlängerung des Gewahrsams zu beantragen, um den Automobil-Manager weiter zu befragen. Sowohl das zuständige Gericht in Tokio, als auch die Staatsanwaltschaft wollten die Berichte zunächst nicht bestätigen.

RTL Deutschland bekommt neue Führung zum Jahreswechsel

RTL steht in Deutschland vor einem Führungswechsel. Anke Schäferkordt, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, wird das Unternehmen nach mehr als 13 Jahren an der Spitze zum 31. Dezember verlassen, teilte die RTL Group mit. RTL ernannte Bernd Reichart, derzeit Geschäftsführer von Vox, zu ihrem Nachfolger. Sein Nachfolger bei Vox werde zu gegebenem Zeitpunkt bekanntgegeben.

Semperit halbiert Verlust und verbessert Margen

Semperit hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und getrieben durch den Bereich Industrie auch auf Konzernebene die Margen signifikant verbessert. Unterm Strich halbierte der Wiener Hersteller von Kautschukprodukten für Industrie und Medizin den Verlust. Eine Prognose für das Gesamtjahr gab die Semperit AG Holding nicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.