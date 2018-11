In vielen Ländern ist die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief seit 1980. Ein gutes Zeichen. Allerdings warnen OECD-Experten: Investitionen und Handel sind weltweit weniger stark gewachsen als erwartet.

Die Industriestaaten-Organisation OECD erwartet ein nachlassendes Wachstum der Weltwirtschaft. Die globale Wirtschaftsleistung werde in den beiden kommenden Jahren nur noch um 3,5 Prozent zulegen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturausblick. Im zu Ende gehenden Jahr soll es noch zu 3,7 Prozent reichen. Im Frühsommer war sie von jeweils 3,7 Prozent für 2018 und 2019 ausgegangen. "Die Weltwirtschaft bewegt sich in schwierigem Fahrwasser", sagte OECD-Chefökonomin Laurence Boone. "Das globale Wachstum ist stark, hat seinen Höhepunkt aber erreicht."

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung warnt zugleich vor Gefahren. "Im Falle eines Zusammentreffens mehrerer Risiken könnte die Landung härter werden als erwartet", betonte Boone. So könnten weitere Handelsspannungen den Warenverkehr und das Wachstum belasten und so zu noch mehr Planungs- und Investitionsunsicherheit führen.

Die Kapitalabflüsse aus den aufstrebenden Volkswirtschaften könnten zunehmen, während ein Abschwung in China auch auf die Industriestaaten durchschlagen dürfte. "Die Politikverantwortlichen werden umsichtig handeln müssen, um ein nachhaltiges, wenn auch langsameres ...

