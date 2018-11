In der Generaldebatte im Bundestag ist besonders die Migrationspolitik der Bundesregierung Thema. Kanzlerin Merkel appelliert für mehr Toleranz.

Deutschland muss sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel energisch für den Erhalt einer multilateralen Welt einsetzen. "Deutsches Interesse heißt, immer auch 'die Anderen' mitzudenken. Das ist der Erfolg von Europa. Das ist der Erfolg einer multilateralen Welt", sagte Merkel am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag.

Sie verteidigte in diesem Zusammenhang vehement den in der Union umstrittenen UN-Migrationspakt. Gerade wegen des Austritts Großbritanniens müsse die EU-Zusammenarbeit verstärkt werden, forderte SPD-Chefin Andrea Nahles. Die Opposition übte dagegen scharfe Kritik an der Regierungspolitik. Sie betreibe reine Selbstbeschäftigung, kritisierten Redner etwa von AfD und Grünen.

Nachdem AfD-Fraktionschefin Alice Weidel den anderen Parteien Scheinheiligkeit in der Spendenaffäre vorgeworfen und Fehler im Zusammenhang mit einer nicht angemeldeten Spende aus der Schweiz eingeräumt hatte, kritisierte Merkel nationalen Egoismus. Es sei "Nationalismus in reinster Form", wenn man immer nur an sich selbst denke.

"Patriotismus ...

