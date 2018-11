Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD sieht Weltwirtschaft in schwierigem Fahrwasser

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht die Weltwirtschaft in einem schwierigen Fahrwasser. "Der Wachstumshöhepunkt ist erreicht, jetzt gilt es eine weiche Landung zu sichern", erklärte die OECD in ihrem Economic Outlook. In vielen Ländern liege die Arbeitslosigkeit deutlich unter ihrem Vorkrisenniveau, Arbeitskräfteengpässe machten sich bemerkbar und die Inflation sei weiterhin verhalten. Den Projektionen zufolge wird sich das globale BIP-Wachstum von 3,7 Prozent im Jahr 2018 auf 3,5 Prozent in den Jahren 2019 und 2020 abschwächen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 68 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 68 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 57,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,70 (zuvor: 2,71) Prozent.

EU-Kommission bereitet im Schuldenstreit mit Italien Weg für Strafverfahren

Im Streit um Italiens Haushaltspläne hat die EU-Kommission den Weg für ein Defizitverfahren mit möglichen Sanktionen geebnet. Italien erfülle die EU-Anforderungen für einen Schuldenabbau mit seinem Budget für 2019 nicht, erklärte die Behörde in Brüssel. Die Kommission komme daher zu dem Schluss, dass die Eröffnung eines Verfahrens wegen eines übermäßigen Defizits "gerechtfertigt" sei. Es könnte zu Bußgeldern in Milliardenhöhe oder der Streichung von EU-Hilfen führen.

Istat: Italiens BIP wächst 2018 um 1,1 Prozent

Die italienische Statistikbehörde rechnet 2018 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent. Die Inlandsnachfrage wird einen Beitrag von 1,3 Prozentpunkten leisten, während die Auslandsnachfrage einen negativen Beitrag von 0,2 Prozentpunkt und die Lagerbestände einen Nullbeitrag leisten, wie die Behörde in ihrem Ausblick mitteilte.

Matherat: Profitabilität größeres Problem als Sicherheit

Vor einer Überregulierung von Banken hat die im Vorstand der Deutschen Bank für Aufsichts- und Compliance-Fragen zuständige Sylvie Matherat gewarnt. Bei einer Konferenz des Handelsblatt in Frankfurt sagte Matherat: "Die Frage ist nicht, wie sicher wir sind, die Frage ist, wie können wir künftig wieder profitabel werden, um sicherzustellen, dass wir intern Kapital generieren können."

Matherat: Deutsche Bank kannte Kunden der Danske Bank nicht

Die Deutsche Bank hat sich im Geldwäscheskandal der Danske Bank nach Aussage ihres für Aufsichts- und Compliance-Fragen zuständigen Vorstandsmitglieds Sylvie Matherat nichts vorzuwerfen. Bei einer Konferenz des Handelsblatts in Frankfurt wies Matherat darauf hin, dass Korrespondenzbanken die Klienten ihres Kunden nicht kennen würden und dass das von der Presse kolportierte Volumen von 150 Milliarden US-Dollar relativ klein sei.

Altmaier: EU-Einigung zu strategischen Übernahmen wichtiger Schritt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine am Vortag erzielte politische Einigung von EU-Vorsitz, Europaparlament und Europäischer Kommission zur Schaffung einer EU-Rechtsgrundlage begrüßt, "um national im Einzelfall gegen staatlich gelenkte oder staatlich finanzierte, strategische Direktinvestitionen einschreiten zu können". Er hoffe, "dass wir das Vorhaben nun rasch abschließen können", erklärte Altmaier am Mittwoch in einer von seinem Ministerium verbreiteten Mitteilung.

Merkel: Brexit-Vereinbarungen müssen bis Sonntag fertig sein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das mit Großbritannien ausgehandelte Austrittsabkommen verteidigt und die Hoffnung gezeigt, dass auch ein spanischer Vorbehalt dagegen bis zum EU-Sondergipfel am Sonntag noch ausgeräumt werden kann. "Wir stimmen diesem Austrittsvertrag zu", sagte Merkel im Bundestag. "Er ist hart erarbeitet."

Merkel: UN-Migrationspakt ist im nationalen Interesse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag energisch den umstrittenen Pakt der Vereinten Nationen für Migration verteidigt. "Dieser Pakt für Migration, genau wie der Pakt für Flüchtlinge, ist der richtige Antwortversuch, globale Probleme auch international und miteinander zu lösen", erklärte die Kanzlerin in ihrer Rede bei der Generaldebatte.

Städte lehnen Kennzeichenkontrolle bei Dieselfahrverboten ab

Die Städte stellen sich gegen eine automatische Erfassung von Nummernschildern zur Durchsetzung von Dieselfahrverboten. "Dauerhaft Erfassungssäulen und Kameras im Straßenraum aufzustellen, dem stehen die Städte kritisch gegenüber", sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Süddeutschen Zeitung. Polizei und Ordnungsämtern fehle bisher die Technik zur automatischen Erfassung der Kennzeichen.

Hilfsorganisation: 85.000 Kinder im Jemen an Hunger und Krankheit gestorben

Im Bürgerkriegsland Jemen sind nach Schätzungen der Hilfsorganisation Save the Children zwischen April 2015 und Oktober 2018 rund 85.000 Kleinkinder an Hunger und Krankheit gestorben. Die Zahlen basierten auf Daten der Vereinten Nationen und stellten eine "vorsichtige Schätzung" dar, teilte die Organisation mit. Die Angaben beziehen sich auf die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren durch Unterernährung und Krankheiten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Okt +8,8 Mrd GBP (Vj: +7,2 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Okt PROGNOSE: +5,4 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Okt -4,0 Mrd GBP (Vj: -1,6 Mrd GBP)

US/MBA Market Index Woche per 16. Nov -0,1% auf 316,4 (Vorwoche: 316,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 16. Nov +3,1% auf 227,7 (Vorwoche: 220,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 16. Nov -5,0% auf 783,7 (Vorwoche: 824,7)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.