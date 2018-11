Politische Kurskorrekturen sowie alarmierende Berichte zum Klimaschutz haben die Veranstalter der Power2Drive zusammen mit weiteren Unterstützern zu einem Manifest veranlasst. Das Ziel: die enge Verknüpfung von Elektromobilität und Erneuerbaren Energien voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu erreichen. Welches Potenzial in dieser Kombination aus Mobilität und sauberem Strom steckt und inwieweit die Sektorenkopplung weiter in den Fokus gestellt werden muss, zeigt The smarter E Europe, die größte energiewirtschaftliche Plattform in Europa.

Die Veranstalter der Power2Drive haben eine starke Allianz gegründet, die sich für die Idee einer erfolgreichen Verkehrswende im Kontext der erneuerbaren Energien und einer nachhaltigen Zukunft einsetzt. Zu den Erstunterzeichnern des Manifestes gehören der Bundesverband eMobilität e.V., Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V., Bundesverband Solare Mobilität e.V., Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Bundesverband WindEnergie e.V., Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. sowie International Battery Energy Storage Alliance.

In einem gemeinsamen Manifest fordern sie nicht nur ein klares Signal von Seiten der Politik, sondern auch eine progressive, konsequente Handlungsweise von Wirtschaft und Bürgern. Nur wenn dieses neue Handeln gefordert und gefördert wird, besteht die Chance, die Energiewende in allen Sektoren voranzubringen und so die Klimaziele doch noch zu erreichen. Die Allianz hat deshalb sieben Empfehlungen formuliert, um aufzuzeigen, warum eine enge Verknüpfung von Elektromobilität und Erneuerbaren Energien zwingend notwendig ist.Sie verlangt, die Fehler aus der Vergangenheit als Antrieb für ein entschlossenes Handeln in der Gegenwart zu nutzen. Um dem Voranschreiten des Klimawandels beizukommen, sind Investitionen in Erneuerbare Energien nötig. Nur wenn die Politik klare Rahmenbedingungen definiert, kann die Grundlage für ein Gelingen der Energiewende geschaffen werden. Zudem muss bei der Umgestaltung des Verkehrssektors der Fokus klar auf Erneuerbaren Energien liegen, um einen positiven Effekt auf das Klima erzielen zu können.

Die Power2Drive Europe sowie die Parallelveranstaltungen finden vom 15. bis 17. Mai 2019 unter dem Dach von The smarter E Europe auf der Messe München statt.

