Der S&P500 hat nun die Chance wie im ganzen bisherigen Jahresverlauf vom unteren Trendkanalbereich wieder nach oben abzudrehen. Es bieten sich also Long-Chancen in diesem Bereich an. Aufhellen würde sich die Lage aber erst wieder bei einem nachhaltigen Durchbruch über den 200er-SMA bei rund 2.760 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...