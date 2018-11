(shareribs.com) London 21.11.2019 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch wieder nach oben. Die vorsichtige Erholung ist eine Reaktion auf den starken Kurssturz am Dienstag. Die jüngsten Lagerbestandsdaten des API helfen den Preisen nach oben. Das American Petroleum Institute teilte am Dienstagabend mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um rund 1,5 Mio. Barrel zurückgegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...