Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kinder profitieren von direkten staatlichen Geldtransfers wie dem Kindergeld, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Entgegen bestehender Vorurteile werden Geldleistungen von den Eltern in der Regel nicht zweckentfremdet - und etwa für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik ausgegeben, sondern vielmehr in größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und in die Hobbys der Kinder investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...