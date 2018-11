Köln (ots) -



Olaf Hansen wird ab dem 1. Januar 2019 den Bereich Marketing der Ford-Werke GmbH verantworten. Damit zeichnet er für alle das Marketing betreffenden strategischen und taktischen Maßnahmen für Ford in Deutschland verantwortlich. Er folgt auf Reinhard Zillessen, der diesen Bereich seit 2013 geführt hat und nach 30 Jahren, in denen er zahlreiche Management Positionen auf deutscher und europäischer Ebene verantwortet hat, in den Ruhestand gehen wird.



Reinhard Zillessen ist seit 1989 für Ford tätig. In dieser Zeit hat er unter anderem als Brand Manager auf europäischer Ebene wie als Verkaufs- und Service Direktor für den deutschen Markt Verantwortung getragen. Seit 2013 führte er die deutsche Marketingorganisation. Unter seiner Leitung wurde die Marke erfolgreich neu ausgerichtet, die Digitalisierung der Werks- und Händlerwerbung massiv ausgebaut und die Ford Marktanteilsposition signifikant verbessert.



Olaf Hansen ist seit 1999 für Ford tätig. Seitdem hat er zahlreiche Führungspositionen im Marketing und Service Bereich im In- und Ausland bekleidet. Nach verschiedenen Positionen im Brand Management und im Verkaufs-Außendienst leitete er von 2007 bis 2009 die Werbung und Medienplanung in Deutschland. Nachdem er von 2010 bis 2013 den Service-Außendienst im deutschen Markt führte, war Olaf Hansen anschließend bis 2016 verantwortlich für das Service Marketing im After-Sales Geschäft in der europäischen Ford Service Organisation. Ab 2016 hatte er die Position des Leiters der Marketing Kommunikation Ford Deutschland inne.



Olaf Hansen hat Betriebswirtschaftslehre an der WHU Otto-Beisheim School of Management in Vallendar studiert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Zum 1. Januar 2019 wird Barbara Baldsiefen als neue Leiterin Marketing Kommunikation Ford Deutschland von Olaf Hansen übernehmen. Barbara Baldsiefen ist seit 1995 für Ford tätig. Seitdem verantwortete sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Service in der deutschen und europäischen Ford Organisation. Zuletzt verantwortete sie das Handelsmarketing und die taktische Kommunikation von Ford Deutschland, wo sie unter anderem die digitale Transformation des Händlermarketings erfolgreich geleitet hatte. Barbara Baldsiefen hat Literaturwissenschaften an der Universität Warschau und Bonn studiert und hat einen MBA-Abschluss in International Business der Henley Business School, UK. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



