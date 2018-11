Die Bundeskanzlerin verteidigt in der Generaldebatte den UN-Migrationspakt mit einem Generalplädoyer für den Multilateralismus. Konkrete Wirtschaftsfragen streifte sie nur - im Gegensatz zur Opposition.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die traditionelle Generaldebatte im Bundestag über den Kanzleretat genutzt, um ein Plädoyer für den Multilateralismus zu halten. "Deutsches Interesse heißt, immer auch die Anderen mitzudenken", war wohl der zentrale Satz Merkels. "Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus. Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert."

Konkret verteidigte sie vor allem den UN-Migrationspakt, der auch in ihrer eigenen Partei kritisiert wird, und die deutsche EU-Politik. Beides stellte sie in einen historischen Zusammenhang. Sie stelle sich, so die Kanzlerin, immer wieder "die bohrende Frage: Was haben wir aus der Geschichte gelernt?" Diese Lehre seien die Vereinten Nationen und die multilaterale Ordnung, zu der auch der UN-Migrationspakt gehöre. "Dieser Pakt für Migration genauso wie der Pakt für Flüchtlinge ist der richtige Antwortversuch, (...) globale Probleme auch international und miteinander zu lösen."

Es war Merkels erste Rede seit der Erklärung, beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg nach 18 Jahren nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren. Einer der Nachfolgekandidaten, Gesundheitsminister Jens Spahn, will, dass der Parteitag über den UN-Migrationspakt noch einmal debattiert. Der Migrationspakt der Vereinten Nationen soll bei einem Gipfel am 10. und 11. Dezember in Marokko besiegelt werden. Die UN wollen damit erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen. Zudem ist ein weiterer Pakt zum Thema Flüchtlinge geplant.

Die Gleichsetzung von deutschem ...

