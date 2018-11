Berlin (ots) - Nach der Linken und der SPD in Berlin hat sich auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus für den Internationalen Frauentag als gesetzlichen Feiertag im Land Berlin ausgesprochen.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek sagte am Mittwoch, die Zustimmung sei groß ausgefallen. Aus Sicht ihrer Partei sei der 8. März ein Symboltag für Emanzipation und Weiterentwicklung der Gesellschaft an sich. Auf dem Parteitag der Berliner Grünen am Wochenende soll über den 8. März als neuen Feiertag abgestimmt werden.



Der Druck auf die Grünen war groß, nachdem vergangene Woche Linke und SPD sich dafür ausgesprochen hatten, den 8. März als zusätzlichen Feiertag in Berlin einzuführen. Damit das bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden kann, muss ein entsprechender Antrag spätestens Mitte Dezember im Abgeordnetenhaus eingebracht werden. Wenn alles glatt läuft, könnte der neue Feiertag am 24. Januar 2019 beschlossen werden.



