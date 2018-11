Forschungsministerin Anja Karliczek möchte sich bei dem Aufbau eines 5G-Kommunikationsnetzes in ländlicheren Regionen offenbar Zeit lassen. In einem Interview formulierte Karliczek das nun ziemlich deutlich.

Die geplante Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen soll nach Meinung von Forschungsministerin Anja Karliczek auch Geld für den Digitalfonds einbringen. Die CDU-Politikerin plädierte in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-TV-Interview für einen Kompromiss bei den Auflagen für die Unternehmen: "5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig", sagte sie. "Wenn wir 4G flächendeckend haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...