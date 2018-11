Baker Bellfield und Aircharge kooperieren bei der Bereitstellung des weltweit ersten vollständig für Schienenfahrzeuge geeigneten kabellosen induktiven Ladesystems für Telefone

Baker Bellfield, führender britischer Anbieter von kommerziellen Interieurlösungen für Schienenfahrzeuge, und Aircharge, weltweit führend bei kabellosen Ladelösungen für Gebäude, haben heute die Einführung des weltweit ersten vollständig für Schienenfahrzeuge geeigneten induktiven Telefonladesystems bekannt gegeben. Das kabellose Laden in Zügen wird ab November 2018 auf der Strecke London Waterloo Southampton Bournmouth - Weymouth auf den von der South Western Railway (SWR) umgebauten und modernisierten fünfteiligen Desiro-Elektrotriebzügen, Class 444, von Siemens erstmals möglich sein. Nach Abschluss des Modernisierungsprogramms werden alle 172 Desiro-Züge von SWR mit dieser neuen Funktion ausgestattet sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005353/de/

The Aircharge Baker Bellfield mobile phone wireless charging solution for trains (Photo: Business Wire)

Da mobile Geräte zu den besten Reisebegleitern für private und geschäftliche Zwecke werden, darunter die Nutzung mobiler Apps zum Einchecken und mobilen Bezahlen, ist für die Fahrgäste eine sichere und bequeme Möglichkeit zur vollständigen Aufladung ihrer Akkus während der Fahrt notwendiger denn je.

Die kabellose Ladelösung von Aircharge und Baker Bellfield ist als kostenloser Service für die Fahrgäste direkt in die Tische der Erstklasswagen des SWR integriert, sodass sie ihr Mobiltelefon aufladen können, indem sie das Gerät ohne Kabel einfach in das Ladegerät stellen. Mit dem Qi-Universalstandard für kabelloses Laden ist das System direkt mit über 130 nach dem Qi-Standard zertifizierten Smartphonemodellen kompatibel, darunter den neuesten Modellen von Apple iPhone und Samsung Galaxy.

Die kabellosen Ladeeinheiten von Aircharge und Baker Bellfield sind die ersten, die speziell für Schienenfahrzeuge hergestellt werden. Sie erfüllen alle vorgeschriebenen Anwendungen und Normen für Schienenfahrzeuge wie EN501121-3-2-2016, EN50155:2017, GMRT 2100. Sie entsprechen zudem der Schutzklasse IP55, sind also vor Staub und Wasser geschützt.

Die kabellose Ladelösung von Aircharge und Baker Bellfield ist für die Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet und so flexibel, dass sie in Tische, Tische in der Rückenlehne, Sockelpaneele, Fensterpaneele, Haltegriffe und sogar Seiten- bzw. Deckenverkleidungen für Metroanwendungen integriert werden kann, sodass mit einer Erweiterung auf Wagen der Standardklasse und andere Schienenfahrzeuge in naher Zukunft gerechnet werden kann.

"Kabelloses Laden repräsentiert die Zukunft des Ladens mobiler Geräte und auf Grundlage der Partnerschaft mit Aircharge werden wir einen neuen Maßstab für die Schienenfahrzeugbranche und darüber hinaus setzen können", sagte Robert Wilkin, Business Development Manager bei Baker Bellfield.

Im Rahmen seines Wachstumsplans, zu dem auch die Zuginstallation gehört, möchte Aircharge das Ökosystem des kabellosen Ladens neben seinem bereits etablierten Angebot auf öffentlichen Plätzen weiter auf öffentliche Verkehrsmittel ausdehnen. Steve Liquorish, CEO und Gründer von Aircharge, kommentierte: "Wir haben unsere Lösung bislang bereits in Bussen und an einer Reihe von Flughäfen und Bahnhöfen im gesamten britischen Eisenbahnnetz, in Europa, den USA und im Nahen Osten installiert. Die Ausweitung auf Züge festigt unsere Position als führender Anbieter für den Verkehrssektor, verbessert unser Angebot im öffentlichen Raum und bietet den Nutzern eine komfortable Lösung, wenn sie ihr Mobiltelefon dringend aufgeladen zur Hand haben müssen." Aircharge bietet bereits ein sehr umfassendes Ökosystem für kabelloses Laden, das weltweit in öffentlichen Einrichtungen wie Verkehrsknotenpunkten, Restaurants und Fast-Food-Ketten, Cafés, Hotels, Einzelhandelsgeschäfte und Büroeinrichtungen eingesetzt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005353/de/

Contacts:

Aircharge Media Relations

Stefano Piccioli

stefanop@air-charge.com

+44 (0)1235 773 378