Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 1720 auf 1500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Billigfluggesellschaft sei in einer guten finanziellen Verfassung, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie gehe aber zunehmend davon aus, dass das Wachstum der Briten von übernommenen Kapazitäten schwächelnder Konkurrenten abhänge. Die Kosten blieben zwar unter Kontrolle, seien im Vergleich zu Aktien anderer Billigflieger aber immer noch vergleichsweise hoch./gl/bek Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-21/15:41

ISIN: GB00B7KR2P84