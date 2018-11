Der aktuelle Pflegeheim-Test ist wenig aussagekräftig. Der neue "Pflege-TÜV" soll deshalb mehr Klarheit über die Qualität von Pflegeheimen schaffen. Die ersten Ergebnisse werden nun für 2020 erwartet.

Die Menschen in Deutschland sollen ab 2020 realistische Bewertungen von Pflegeheimen bekommen. Dann könnten erste Ergebnisse neuer Heim-Überprüfungen vorgestellt werden, kündigte Gernot Kiefer vom Vorstand des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung am Mittwoch in Berlin an. Ein Pflege-TÜV, bei dem fast jedes Heim Traumnoten bekommt, bringt nichts", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn ...

