Der EUR/USD fiel zur 1,1400 und so wurde ein Teil der Gewinne vom 1,1430 Hoch abgegeben. EUR/USD Gebote nach US Daten Das Kaufinteresse bleibt gegenüber dem Paar am Mittwoch unverändert, während die jüngsten Schlagzeilen rund um Italien besagen, dass die EU gegen das Land Sanktionen ergreifen kann, da der Haushaltsentwurf nicht den Regeln entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...