Gewinneinbrüche in fast allen Bereichen, verschreckte Investoren und neuer Streit im Aufsichtsrat. Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will die Wende schaffen, indem er radikal aufräumt. Allein wird er es nicht schaffen.

Guido Kerkhoff hat Sinn für Humor. "Willkommen auf der Baustelle", sagt der Thyssenkrupp-Chef zu Beginn seiner ersten Bilanzpressekonferenz als Vorstandschef des Essener Industriekonzerns. Lustig ist das nicht gemeint von ihm, er trifft damit die Wahrheit im Kern. Die alte Industrie-Ikone steckt tief in der Krise. So tief, dass sogar die Krupp-Stiftung, größter Aktionär und dem Erbe des alten Krupp tief verpflichtet, bereit ist, große Schritte zu gehen. Der gesamte Aufsichtsrat des Unternehmens hatte vor wenigen Wochen der Teilung des Dax-Konzerns in zwei Teile zugestimmt.

Die Zahlen, die Kerkhoff für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018 (zum 30. September) vorlegt, sind tatsächlich eine Katastrophe. Im vergangenen Geschäftsjahr sank der Jahresüberschuss bereinigt um die verkauften Stahlaktivitäten in Amerika von 271 Millionen auf nur noch 60 Millionen Euro. Grund dafür waren Probleme bei Projekten im Anlagen- und Schiffbaugeschäft.

Die Sparte Industrial Solutions mit dem Anlagenbau und dem Marinegeschäft schloss mit einem Verlust von 255 Millionen Euro ab. Dazu kamen Qualitätsprobleme bei der Komponentensparte, hohe Rohstoff- und Verwaltungskosten bei Aufzügen sowie Rückstellungen für das laufende Stahl-Kartellverfahren.

Schon Anfang November musste Kerkhoff deshalb zum zweiten Mal die Prognose senken. Immerhin sollen die Aktionäre trotzdem eine unveränderte Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten. Auf allen Baustellen will Kerkhoff radikal aufräumen und das bedeutet: Die Zahlen müssen besser, die Margenziele erreicht werden. "Wir bekennen uns klar zu unseren bestehenden Performance-Zielen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...