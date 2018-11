Korrektur der Veröffentlichung vom 21.11.2018, 10:18 Uhr CET/CEST - Solvesta AG: Vorläufiger Beschluss des Amtsgerichts München über Anträge zur Insolvenzeröffnung DGAP-Ad-hoc: Solvesta AG / Schlagwort(e): Sonstiges Korrektur der Veröffentlichung vom 21.11.2018, 10:18 Uhr CET/CEST - Solvesta AG: Vorläufiger Beschluss des Amtsgerichts München über Anträge zur Insolvenzeröffnung 21.11.2018 / 16:10 CET/CEST Korrektur einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. _________________________________________________________________ Ad hoc-Meldung vom 21. November 2018 Solvesta AG: KORREKTURMITTEILUNG zur Ad hoc-Meldung vom 21. November 2018, 10:18 Uhr München, 21. November 2018 - Solvesta AG: Das Wort "Vorläufiger" vor dem Wort "Beschluss" in der Überschrift der Ad hoc-Meldung vom 21. November 2018, 10:18 Uhr, ist versehentlich im Text der Meldung stehen geblieben. Der Beschluss des Amtsgerichts München vom 15. November 2018, mit dem das Gericht das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) am 15. November 2018 um 10:00 Uhr eröffnet hat, ist nicht vorläufig. Gegen den Beschluss ist noch das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde eröffnet. Der Vorstand hält den Beschluss des Amtsgerichts München vom 15. November 2018 für unzutreffend und lässt deshalb die Erfolgsaussichten einer sofortigen Beschwerde gegen den Beschluss durch die Verfahrensbevollmächtigten der Solvesta AG im Eröffnungsverfahren prüfen. Der Vorstand Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: info@solvesta.eu 21.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749661 21.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A12UKD1 AXC0189 2018-11-21/16:11