Erfolgsverwöhnte Anleger der Apple-Aktie müssen jetzt stark sein: Das meinen zumindest die Analysten von Goldman Sachs. Laut eines Berichts auf dem Finanzportal "finanzen.net" vom Mittwoch sind die Prognosen der Experten für die Kursentwicklung der Apple-Aktie eher verhalten. Sie orientieren sich dabei stark an der aktuellen Situation, wagen aber auch einen Ausblick auf die kommenden Monate. So senkte Goldman-Analyst Rod Hall sein Kursziel für die Apple-Aktie von 209 auf 182 US-Dollar. Am Dienstag ... (Claudia Wallendorf)

