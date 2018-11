Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach den Ermittlungen gegen den Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn auf "Neutral" nach mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Allianz beider Autokonzerne sei für deren zukünftige Wettbewerbspositionen außerordentlich wichtig, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn es gehe gleich um mehrere Aspekte wie die Elektrifizierung von Autos, Schadstoffemissionen, Autonomes Fahren, Forschung und Entwicklung sowie Größenvorteile in der Produktion./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-11-21/16:16

ISIN: FR0000131906