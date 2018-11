Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH Plc nach Zahlen und einem Analystentreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Pence belassen. Bezüglich der Kapitalverwendung sei die bisherige Strategie untermauert worden, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas mehr Details habe es zu den geplanten internen Maßnahmen zur Margenverbesserung gegeben. Sie gehe weiterhin von einer positiven Ergebnisdynamik bei dem Baustoffkonzern aus - angetrieben von einer starken Entwicklung in den USA und einer Erholung an den europäischen Märkten./tih/bek Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-21/16:17

ISIN: IE0001827041