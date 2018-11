Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Knorr-Bremse mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 91 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Bremssysteme-Herstellers für Schienen- und Nutzfahrzeuge sei eine einzigartige Anlage innerhalb der Investitionsgüterbranche und dürfte ihren Bewertungsaufschlag behaupten, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial zum Kursziel sei absolut gesehen zwar erheblich, angesichts der jüngsten Sektorabwertung aber etwas geringer als das anderer, ebenfalls mit "Equal-weight" bewerteter Titel./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-11-21/16:17

ISIN: DE000KBX1006