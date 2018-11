Dow Jones - Vor dem Feiertag

Bastian Galuschka,

In den USA steht morgen Thanksgiving auf dem Programm. Wegen des Feiertags bleiben die US Börsen am Donnerstag komplett geschlossen. Am Freitag findet nur ein verkürzter Handel bis um 19:00 Uhr MEZ statt. Viele Trader werden den Brückentag nutzen und freinehmen, die Umsätze dürften folglich überschaubar bleiben.

Nach dem gestrigen Abverkaufstag weisen die US Börsen zum heutigen Handelsstart positive Vorzeichen auf. Der Dow Jones Industrial Average macht sich in Richtung des gestrigen Zwischenhochs bei 24.707 Punkten auf. Dort ist der Index zunächst gedeckelt. Schlagen die Bären dort zurück, könnte sich die übergeordnete Abwärtsbewegung fortsetzen. Abwärtsziele wären in diesem Fall bei 24.248 und 24.122 Punkten zu nennen.

Gelingt dagegen der Sprung über die Hochs bei gut 24.700 Punkten, wäre der Weg für einen Rücklauf auf die Marke von 24.900 Punkten frei. Selbst ein Anstieg auf 25.098 Punkte würde am übergeordneten Abwärtstrend aber nichts ändern, dessen muss man sich bewusst sein.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2018 - 21.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 21.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

