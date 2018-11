Patentierte, innovative und einzigartige Technologie, die mit UV-Licht, einen Titandioxid-Stab (TiO 2 ) und Wasser, Elektronen und Ionen erzeugt, die eine gründliche, langanhaltende und tiefgehende Reinigung der Zähne ermöglicht.

) und Wasser, Elektronen und Ionen erzeugt, die eine gründliche, langanhaltende und tiefgehende Reinigung der Zähne ermöglicht. Eine Kombination aus patentierter Japanischer Technologie und Deutschem Produktdesign; elegant und funktional zugleich

Schonende aber dennoch sehr effektive Reinigung der Zähne

Natürlichere Zahnpflege mit reinem Wasser anstelle von Zahnpasta (falls gewünscht)

ION-Sei ist derzeit in 2 Farben verfügbar: Day White und Lake Blue.

Die ION-Sei wurde für eine einfache Handhabung entwickelt und hat ein ergonomisches Design sowie geringeres Gewicht als gängige elektrische Zahnbürsten auf dem Markt

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsvideo https://youtu.be/71LwE2OSknY

https://www.ion-sei.com/de/main-home/

Ideal für Menschen, die Wert auf hervorragende Mundpflege und allumfassende Gesundheit (holistic health) legen. Die ION-Sei (UVP 149,99€) ist ein stylisches und ideales Geschenk für Menschen jeden Alters, welches gleichzeitig auch gesundheitliche Vorteile für ihre Nutzer bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005381/de/

Sanyei Corporation aus Japan bringt rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine einzigartige elektrische Zahnbürste auf den deutschen Markt, die das Wachstum von Bakterien hemmt, die Plaque und Zahnfleischerkrankungen im Mund verursachen (Photo: Business Wire)

Die ION-Sei ist an trendbewusste Menschen gerichtet, die sich eine ganzheitliche und innovative Mundpflege wünschen. Sie bietet eine neuartige Form der Zahnreinigung an als die gängigen elektrischen Zahnbürsten-Modelle im Markt und mit einem leichten, ergonomischen und handlichen Produktdesign und eignet sich mit ihrer handtaschengeeigneten Größe perfekt für unterwegs.

"Die Markteinführung der ION-Sei im Oralpflegesegment stellt einen großen Meilenstein für Sanyei (Deutschland) GmbH dar", so Yusuke Horiguchi, Geschäftsführer von Sanyei (Deutschland) GmbH. "Wir bieten nicht nur das Beste aus der japanischen Technologie, sondern schaffen durch die Kombination aus deutschen Produktdesign ein elegantes und gleichzeitig hocheffektives Produkt", fügte Horiguchi hinzu. "Das aus dem Japanischen übernommene Wort ION-Sei bedeutet wörtlich ‚ionische Natur', womit wir im Namen die Essenz der einzigartigen Technologie des Produkts erfassen."

Innovative Mundpflegetechnologie

ION-Sei verwendet eine patentierte neue Technologie, die mit UV-Licht,einem Titandioxid-Stab (TiO 2 ) und Wasser Elektronen und Ionen erzeugt und das Wachstum von Bakterien unterdrückt, die zu Zahnbelag führen. Die regelmäßige Verwendung der ION-Sei hemmt die Bakterienbildung und reduziert damit langfristig das Entstehen von bakterieller Plaque im Mund. Herkömmliche elektrische Zahnbürsten entfernen mit mechanischen Bürstenvibrationen Bakterien, die jedoch innerhalb weniger Stunden wieder zurückkehren und eine weitere Plaque Ablagerung zur Folge haben.

Langanhaltende und tiefergehende Reinigung

Die einzigartige Technologie von ION-Sei bietet ein sehr effektives Zahnpflege Methode, die auf langer Sicht die Plaque verursachende Bakterienbildung reduziert. Dadurch bleibt die glatte Oberfläche der Zähne erhalten und erzeugen ein wesentlich angenehmeres Mundgefühl für ihre Benutzer. Schallvibrationen runden den letzten Teil der Zahnreinigung ab, um Ablagerungen von der Zahnoberfläche zu entfernen.

Japanische Technologie kombiniert mit deutschem Produktdesign

Sanyei wollte mit der ION-Sei ein unverwechselbares Design schaffen. Durch die Fusion von japanischer Innovation und deutschem Produktdesign entstand ein elegantes, leichtes und benutzerfreundliches Produkt. Zahnbürsten entwickeln sich momentan vom reinen Funktionsprodukt zu einem trendorientierten Produkt, das dem Lebensstil ihrer Verbraucher entspricht. ION-Sei bietet eine Auswahl von 2 modernen Farben (Day White und Lake Blue). Die jeweiligen Farbtöne wurden von Sanyei so ausgewählt, dass sie zum Modebewusstsein und Lebensstil ihrer Nutzer passen und diese widerspiegeln.

Weiter sagt Horiguchi: "Das traditionelle ‚Dental-Blau' wurde von uns durch Farben ersetzt, die in Trend- und Körperpflegeprodukten zu finden sind." Er fügte hinzu: "Der Markt entwickelt sich vom Angebot eines reinen Funktionsprodukts zu einem, das neue Technologien, moderne Gestaltung und Design kombiniert und Individualität wertschätzt. ION-Sei-Produkte verfügen über innovative Technologie, bessere Leistung und hervorragende Qualität und bieten eine moderne Lifestyle-Marke für Verbraucher."

Sehr effektiv und gleichzeitig sanft zum Mund

Der ION-Sei-Zahnbürstenkopf ist weich und die Bürstenbewegung so konzipiert, dass sie sanft und schonend für Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch und Ihren Mund ist. Schallvibrationen sorgen zusammen mit der exzellenten Reinigungstechnologie der ION-Sei für eine hocheffektive und schonende Reinigung der Zähne, ohne den Gebrauch von aggressiven Bewegungen oder harten Borsten, die zu Verletzungen im Mundbereich führen können.

Es ist keine Zahnpasta notwendig, Sie können einfach Wasser verwenden

Die Ionen-Technologie der ION-Sei benötigt keine Zahnpasta, sodass, falls gewünscht, eine natürlichere Zahnpflege mit reinem Wasser und ohne den Gebrauch von Zahnpasta möglich ist. Mithilfe ihrer innovativen Ionen-Technologie, welche die an den Zähnen haftenden Bakterien reduziert und das Entstehen von Zahnbelag verhindert, bietet die ION-Sei eine hochwirksame Reinigung an, in der Zahnpasta als zusätzliches Extra verwendet werden kann, aber für den Reinigungseffekt per se nicht benötigt wird.

Über Sanyei Corporation

Gegründet 1946 mit Hauptsitz in Tokyo, Japan, ist die Sanyei Corporation heute weltweit vertreten. 1958 wurde die erste ausländische Filiale in Hongkong und 1969 eine weitere Filiale in Deutschland eröffnet. Heute arbeitet das Unternehmen mit vielen großen Namen in den Bereichen Technologie, Fertigung, Patententwicklung und Vertrieb zusammen und ist stolz darauf, eines der wenigen führenden Unternehmen im Bereich von Lifestyle-Produkten zu sein.

Sanyei hat langjährige Erfahrung in der Herstellung und im Design von Elektrokleingeräten für führende internationale Marken. Mit dieser Erfahrung und diesem Wissen hat Sanyei eine patentierte, einzigartige Technologie für die elektrische Zahnbürste ION-Sei entwickelt. Die ION-Sei wird im 4. Quartal 2018, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschenk, erstmals weltweit in Deutschland und im Vereinigten Königreich eingeführt. Derzeit ist die ION-Sei in Deutschland bei Amazon erhältlich zu einem UVP von 149,99€ (www.amazon.de). Die Ersatzbürstenköpfe in Standard, Weich und Kompakt (2 Stück pro Packung) sind zusätzlich für einen UVP von 12,99€ erhältlich.

Website der Sanyei Corporation; http://www.sanyeicorp.com/eng/

*Der Name ION-Sei ist eine Marke der Sanyei Corporation Group

Über Sanyei (Deutschland) GmbH

Sanyei (Deutschland) GmbH wurde 1969 in Düsseldorf gegründet und ist der europäische Hauptsitz der japanischen Sanyei Corporation. Sanyei (Deutschland) GmbH vertreibt die Marke ION-Sei hauptsächlich in Europa.

ION-Sei-Informationen Online

Weitere Informationen über ION-Sei sowie Produktvideos, technische Daten und Broschüren finden Sie auf unserer Website, und können dort auch auf zugreifen www.ion-sei.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005381/de/

Contacts:

Kontaktdaten

Frau Ayako Wasiliew

Sanyei (Deutschland) GmbH

Phone: +49(0)211-36 30 51

Fax: (203) 555-0101