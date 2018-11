An der Wall Street legen die Aktienkurse am Mittwoch überwiegend zu. Allerdings fallen die Gewinne geringer aus als die vorangegangenen Verluste.

Die Talfahrt der Aktienkurse in New York ist zur Wochenmitte zum Stehen gekommen. Das niedriger Kursniveau lockte am Mittwoch sogar einige Anleger an. Der Dow Jones stieg um etwa ein halbes Prozent auf 24.600 Punkte, nachdem er am Dienstag um 2,2 Prozent gefallen war. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen 0,6 und 1,1 Prozent. Trotz der Erholung überwog weiter die Skepsis. Vor allem die Kursverluste der Technologiewerte in den vergangenen Wochen drückte auf die Stimmung. Viele Anleger fürchteten, dass ein größere Kursrutsch noch kommen könnte.

Am Mittwoch stellten sich die Investoren aber auf die "Thanksgiving"-Pause ein. Denn wegen des US-Feiertages bleiben die Börsen am Donnerstag ganz geschlossen und werden am Freitag nur Vormittags (MEZ) auf sein. "Große institutionelle Investoren müssen davon ausgehen, dass sie wegen des langen Wochenendes weniger Volumen am Markt vorfinden werden", erläuterten die Analysten vom Brokerhaus CMC Markets die Auswirkungen. "Das heißt, wer heute große Positionen aufbaut, bekommt sie am Donnerstag und Freitag bei geringem Marktvolumen nur sehr schwer wieder los. Das engt den Planungsspielraum für die Profis drastisch ein."

Im frühen Handel erholten sich die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Apple um gut ein Prozent, nachdem sie am Dienstag 4,8 Prozent verloren hatten.

Die Kursentwicklung von Apple & Co steht weiterhin im Fokus. Die Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet liegen inzwischen rund 20 Prozent unter ihren Rekordständen, was als Signal für einen "Bären"-Markt gilt. Im Börsenjargon ...

