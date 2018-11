Hochsölden (ots) - Winterurlaub im Skihotel Edelweiss in Hochsölden



Das Hotel Edelweiss feiert die Eröffnung des Bondmuseums 007 ELEMENTS in Sölden mit Casino Royal-Abenden im Hotel, elegantem Galadinner und hochwertigen Ski-Tests.



Ab 06. Dezember heißt es im Skihotel Edelweiss: Martini, geschüttelt und nicht gerührt! Mit dem Cocktail in der Hand kommt beim hauseigenen Casinoabend mitten im schneesicheren Söldener Skigebiet James Bond-Feeling auf. "Nur wenige Kilometer von den Originalschauplätzen von Spectre und dem neuen Bondmuseums 007 ELEMENTS fühlen sich unsere Gäste einige Tage wie der berühmteste Geheimagent der Welt.", freut sich der Juniorchef des Familienbetriebs, Alexander Fender, auf den Saisonstart.



Wo Bond wohl einchecken würde



Beste Unterhaltung im mobilen Casino von Foxclub, ein traumhafter Blick vom Panoramaschwimmbad und den Saunen auf die Piste und das Skigebiet, eine hervorragend sortierte Weinbar sowie ein Restaurant mit exzellentem Essen und die Skipiste vor der Haustüre. Fender augenzwinkernd: "Vielleicht begegnen Sie ja beim Kamin in der Lobby der neuen Hotelhalle jemanden, der sich mit: Mein Name ist Bond, James Bond, vorstellt."



Das James Bond Package ist buchbar von 6. bis 9.12., 13. bis 16.12. und 20. bis 23.12.2018 zum Preis ab 360,00 Euro.



Spectre James Bond-Angebot Jetzt buchen (https://www.skihotel-edelweiss.at/preis e-skihotel-hochsoelden/pauschalen-skigebiet-soelden/pauschalendetails-spectre_ja mes_bond-p7.html)



