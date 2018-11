Herisau, Schweiz (ots) -



Die Smart Finance AG ist ein auf Währungsmanagement spezifiziertes Unternehmen. Sie bedient Datenquellen im Umfeld der Unternehmensfinanzierung und veröffentlicht Bewertungskurse und Marktdaten von gehandelten derivativen Finanzinstrumenten über anerkannte Marktdatensysteme.



OTC-Kursmeldungen



Der Bewertungskurs wird einmal täglich fixiert. Er kann dem Schlusskurs entsprechen, wird aber auch häufig aus den letzten Umsätzen eines Tages mit Kenntnis konkreter Bewertungsgleichungen der einzelnen derivativen Instrumente für die Analyse der optimalen Steuerung des Währungsrisikos berechnet.



Mit dieser Bewertung ist der optimale Einsatz derivativer Instrumente und damit die optimale Risikoposition wesentlich, sich exogen als Anleger und Investor auf den Kapitalmarkt einzustellen. Unsere aktuellen Publikationen erreichen täglich Millionen Menschen, die das Geschehen an den Finanzmärkten aktiv verfolgen. Zielgruppengenau liefern wir verlässliche Informationen.



Die Smart Finance AG ist Visionär und sucht ständig neue Innovationen für Finanzdienstleistungen. Der OTC-Markt ist aufgrund der jetzt zur Verfügung stehenden Technologie gegenwärtig und hat Zukunft. Die relevanten regulatorischen und gesetzlichen Bestimmungen sind jedoch grundsätzlich technologieneutral. Hieraus ergeben sich besondere Anforderungen für eingesetzte IT-Systeme und Anwendungen. Digitale Handelsgeschäfte bedürfen automatisierter Mechanismen, die Kauf- und Verkaufsinteressenten durch eine fortlaufende Preisbildung zusammenführt. Die Smart Finance AG strebt es an ein führendes Unternehmen im internationalen Markt Digitaler Identitäten zu werden.



Blockchain-Revolutioniert die Finanzmärkte und wird die Finanzbranche verändern.



Prozesse und Infrastruktur von Finanzdienstleistern werden verlässlicher, einfacher und effizienter. Unternehmen mit Blockchain werden ihre Kreditorenprozesse, bankfachliche Geschäftsprozesse und andere wichtige Funktionen im Finanzwesen optimieren. Das Trading des digitalen Zeitalters hat begonnen. Die Blockchain transportiert Kryptowährungen- und Wertpapiere direkt von User zu User. Transaktionen können jederzeit über das Internet, Landes- und Bankenunabhängig durchgeführt werden. Blockchain ermöglicht Transaktionen direkt zwischen den Usern ohne Einbezug eines kostenpflichtigen Intermediär.



Neue Märkte werden eröffnet. Punkt-zu-Punkt Echtzeittransfer von Geldmitteln zwischen Finanzinstituten. Wertpapiere werden weltweit gehandelt. Investoren können problemlos weltweit in Firmen investieren.



Als eines der ersten Informationsdienstleistungsunternehmen überträgt die Smart Finance AG reale Finanzdaten in den aufstrebenden Krypto Markt.



Um unsere Visionen wahr werden zu lassen und die Blockchain auf NEM Technologie zu fördern, haben wir uns dazu entschlossen, einen Teil unserer Aktien in Blockchain Wertpapiere umzuwandeln.



Mehr Informationen erfahren Sie auf unseren Webseite www.smart-finance24.ch



Pressekontakt: Aussender: Smart Fiance 24 AG Ansprechpartner: Hans Schnuwiak Tel.: +41 (0) 71 588 02 40 E-Mail: info@smart-finace24.ch Website: www.smart-finance24.ch