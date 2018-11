New York - An der Wall Street ist am Mittwoch vor Thanksgiving erst einmal vorsichtige Erholung angesagt gewesen. Nach zwei sehr schwachen Börsentagen zu Wochenbeginn legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 24'594,85 Punkte zu. Er bleibt damit aber im Vorjahresvergleich in der Verlustzone, in die er am Vortag abgerutscht war. Im Wochenverlauf steht er bis dato mit 3,3 Prozent im Minus.

Der jüngste Ausverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...