Viele Konzerne verpflichten sich, interne Hinweisgeber vor Nachteilen zu schützen. Aber nur wenige sprechen sich für einen Schutz per Gesetz aus. Whistleblower zahlen häufig noch immer einen hohen Preis.

Clarissa E. versucht tapfer zu wirken und einen Moment lang gelingt das auch. "Ich würde es jederzeit wieder tun", sagt sie. Es ist der einzige Satz, den sie mit kraftvoller Stimme hervorbringt bevor das Zittern wieder durchkommt. Das Zittern hat mit früher zu tun. Mit der Episode, in der ihr Leben aus der Spur geriet. Zehn Jahre lang arbeitete Clarissa für einen der größten deutschen börsennotierten Konzerne, dessen Produkte fast jeder schon mal gekauft hat. Offenbar war man mit ihr zufrieden. Sie wurde befördert. Clarissa mochte ihren Job. Den Umgang unter Kollegen empfand sie als vertrauensvoll. Deshalb sitzt die Sache auch so tief. Ein paar Tage vor Weihnachten bat sie den Leiter der Compliance-Abteilung um Rat. Es ging um ihre Chefin, die Scheinrechnungen abzeichnete. Sie wollte wissen, was zu tun ist. Es ging nicht um Millionen, aber immerhin um einen sechsstelligen Betrag, den ihre Firma zahlen sollte, obwohl sie keine Leistung erhalten hatte. Die Revision leitete nach Clarissas Hinweis eine Untersuchung ein. Das Ergebnis wurde in einem Bericht festgehalten: Das Verhalten der Vorgesetzten sei "fragwürdig und möglicherweise "strafrechtlich relevant" hieß es darin.

Sie hatte alles richtig gemacht. Und trotzdem: Clarissa E. wurde gefeuert.

Eigentlich dürfte es einen Fall wie den von Clarissa E. gar nicht geben. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) meint, dass sich in Deutschland eine "offene Diskussionskultur über Missstände im Betrieb entwickelt" habe. Die Furcht, "Arbeitnehmer müssten bei Anzeigen mit Sanktionen rechnen", gehe an der Realität vorbei.

Das deckt sich mit der Haltung der Unternehmen. Fast alle der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sagen, dass sie interne Hinweisgeber positiv sehen. Fast alle geben umfangreich Auskunft über den Umgang mit Whistleblowern. "Ein gutes Hinweisgeber-System ist notwendig, um Fehlverhalten und Missstände zu erkennen und zu beheben", sagt etwa Thomas Kremer, Vorstand für Compliance bei der Telekom. Mit dem Baustoffkonzern HeidelCement und dem Zahlungsabwickler Wirecard äußerten sich lediglich zwei Unternehmen nicht zu diesem Thema.Fast alle der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland erklärten auch, dass sie interne Hinweisgeber schützen. Von Siemens heißt es: Bei dem Mischkonzern sei es verboten, "Mitarbeiter, die im guten Glauben beobachtetes Fehlverhalten melden, in irgendeiner Weise zu benachteiligen. Jede Verletzung dieser Vorschriften zum Schutz von Hinweisgebern wird als Compliance-Verstoß untersucht und gegebenenfalls disziplinarisch ...

