Verschiedene Betreiber, Hersteller sowie Anbieter von Inhalten arbeiten gemeinsam daran, die Bereitstellung von Augmented-Reality-/Virtual-Reality-Technologie zu beschleunigen

Die GSMA gab heute den Start der neuen branchenweiten Initiative The GSMA Cloud AR/VR Forum bekannt, die sich auf die Entwicklung von Cloud Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) Technologien konzentrieren wird. Das Programm wurde auf dem 9.Global Mobile Broadband Forum von Huawei in London vorgestellt. Es wird von Mobilfunkbetreibern wie China Mobile, China Telecom, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, KT Corp., NTT DOCOMO, SK Telecom, Telefónica, Telenor, TIM, Turkcell und Vodafone sowie von weiteren Industriepartnern wie Huawei und HTC unterstützt. Ziel des Programms ist es, alle Beteiligten in der Zusammenarbeit bei der beschleunigten Realisierung und Bereitstellung von 5G-Cloud-basierten AR/VR-Diensten zu bestärken.

"Sowohl VR als auch AR sind bahnbrechende Formen immersiver Multimedia-Anwendungen. In Verbindung mit Operator Edge Cloud- und 5G-Konnektivität werden diese die Kostenstrukturen in der Wirtschaft und der Unterhaltungsbranche verändern ", so Alex Sinclair, Chief Technology Officer von GSMA. "Die Mobilfunkbetreiber werden bei der Entwicklung dieser Technologien eine Schlüsselrolle spielen, doch ohne ein gemeinsames Konzept und eine branchenweite Zusammenarbeit riskieren wir es, den Markt von Anfang an zu fragmentieren. Mit diesem neu eingerichteten Forum werden wir diese Herausforderung bezwingen und sicherstellen, dass wir überzeugende Lösungen schneller ausbauen können."

Das neue Forum soll den Wissensaustausch unter den Mitgliedern fördern und die Diskussion über neue Geschäftsmodelle wie etwa die Entwicklung einer Service-Referenzarchitektur anregen, um eine Kostenfragmentierung zu vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf technischen Entwicklungsbereichen wie der Erforschung von Codec-Kompression mit extrem niedriger Latenz, Grafikprozessor-Rendering in der Cloud und Virtualisierungstechnologien sowie auf der Entwicklung vereinfachter Schnittstellen, damit Entwickler ihre Dienste problemlos bereitstellen können.

"Die Konvergenz von 5G-Netzen und Clouds wird es ermöglichen, immersive Angebote wie AR und VR auf dem Massenmarkt zu nutzen. Die Nutzung skalierbarer Rechenleistung am Netzwerkrand sorgt für ein beispielloses, immersives und allgegenwärtiges Kundenerlebnis bei gleichzeitiger Nutzung der Cloudökonomie. Daher müssen wir auf offene Ökosysteme hinarbeiten, die gemeinsame Schnittstellen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bieten, um Cloud-AR/VR-Dienste schnell und einfach auf verschiedene Märkte ausdehnen zu können. Mit dieser Strategie werden wir das Potenzial von 5G voll ausschöpfen", so Arash Ashouriha, Senior Vice President Group Technology Innovation bei der Deutsche Telekom AG und Vorsitzender des GSMA Future Networks Programms.

AR-/VR-Headsets erfordern eine hohe Speicherkapazität, brauchen viel Strom und viel Rechenleistung, die derzeit von einem PC oder einer Spielekonsole bereitgestellt wird. Dies macht die Headsets teuer und schränkt ihre Mobilität ein, was wiederum ihr Potenzial als Massenmarktprodukt begrenzt. Durch die Verlagerung dieser Funktionen auf eine Edge-Cloud-Plattform außerhalb des PCs müssen die Konsumenten nur noch das Headset kaufen. Dadurch wird die Nutzung dieser Technologie im Laufe der Zeit preisgünstiger und umfassender verfügbar sein. Die Cloud AR/VR-Technologie erfordert auch eine enorm schnelle, latenzarme Datenverbindung mit hoher Bandbreite, um ultrahochauflösende Videosignale in 4K oder gar 8K liefern zu können. 5G wird in der Lage sein, diese Anforderungen über die neuen Netzwerkfunktionen sowie einen zuverlässigeren Service dank der Edge Cloud zu erfüllen, die extrem latenzarme Dienste ermöglicht.

1.) Dem GSMA Cloud AR/VR Forum gehören auch BITONE, BOE, CyberCloud, Gloud, KDX, LETINVR, Niantic, NOITOM, TPCAST und VLAVR als Partner an.

