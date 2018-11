1. Wie ist euch die Idee zur Gründung von weffect gekommen? weffect ist ein Produkt der STRATACT GmbH und die 3. Entwicklungsstufe zur Erfüllung unseres Anliegens. Die STRATACT GmbH haben wir gegründet, weil uns über die vielen Jahre in der Beratung klargeworden ist, dass Mitarbeiter nach Projekten unmittelbar wieder in ihre Alltagsroutinen zurückkehren. Zuvor definierte Ziele werden großteils nicht umgesetzt. 2. Wie seid Ihr zu den ersten Kunden gekommen? Der innerste Kern von STRATACT damals und von weffect heute ist die "bewusste Handlung". Es war von Anfang an recht einfach CEOs, CFOs etc. davon zu überzeugen, dass mehr bewusste Handlungen, die in Ihrer Wirkung von Mitarbeitern geschätzt und beziffert werden, positiven Einfluss ...

