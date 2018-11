Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg/Berlin (pts026/21.11.2018/16:25) - Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat für ihren offenen Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Deutschland Südwest vom Projektentwickler GBI AG 113 Serviced Apartments in Mannheim erworben. Betreiber der Apartments ist eine Tochtergesellschaft der GBI AG, die einen 20-Jahres-Pachtvertrag abgeschlossen hat. Die Fertigstellung und Übernahme des unmittelbar am Mannheimer Hauptbahnhof gelegenen Objektes ist für Anfang 2020 geplant. Die Apartments sind vollmöbliert, mit einem Arbeitsplatz sowie einer Küchenzeile ausgestattet und gehören zu der von der GBI entwickelten Produktlinie SMARTments business. Nachgefragt werden die Apartments vor allem von Projektmitarbeitern, Beratern sowie Neu-Bürgern, die angesichts des knappen Wohnangebots in der Metropolregion Rhein-Neckar für eine Übergangszeit eine Unterkunft in der Stadt suchen. Gerade in wirtschaftlichen Zentren wie Mannheim ist die Nachfrage dieser Zielgruppe groß. Die Unterkünfte der Produktlinie SMARTments business ermöglichen den Reisenden dabei mehr Individualität und Flexibilität als klassische Hotels. Bei Langzeitaufenthalten bietet die günstige Lage der von der HanseMerkur Grundvermögen AG erworbenen Immobilie neben der hervorragenden Verkehrsanbindung auch eine ideale Infrastruktur, um Kultur- und Freizeit-Angebote zu nutzen. Nele Hedden, die verantwortliche Investment Managerin der HanseMerkur Grundvermögen AG, sagt: "Das Gesamtpaket hat uns schnell überzeugt: Die wirtschaftsstarke Region, die zentrale Mikrolage innerhalb Mannheims, das erfolgreiche SMARTments-Konzept und der uns seit vielen Jahren vertraute und renommierte Projektentwickler GBI AG - ein passendes Investment für unseren Regionalfonds HMG Grundwerte Deutschland Südwest!" Simon Behr, Director Sales der GBI AG: "Wir freuen uns, dass die HanseMerkur Grundvermögen AG jetzt in Mannheim bereits zum zweiten Mal in ein Haus unserer Marke SMARTments business investiert. Das unterstreicht, wie gut die Zusammenarbeit bei dem 2015 erworbenen Objekt in Berlin gelaufen ist. Dort weisen wir wie in allen sechs bereits betriebenen Häusern der Marke eine Vollvermietung auf." Über die HanseMerkur Grundvermögen AG: Die HanseMerkur Grundvermögen AG bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten der HanseMerkur Versicherungsgruppe unter einem Dach. Sie ist für das Management eines bedeutenden, stetig wachsenden Immobilienvermögens verantwortlich und etabliert hierfür Immobilien-Spezialfonds und andere Investmentvehikel, an denen sich neben den Versicherungsgesellschaften der HanseMerkur weitere institutionelle Investoren beteiligen können. Weitere Informationen unter http://www.hmg.ag . Über die GBI AG und die GBI Wohnungsbau GmbH: Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung, die GBI Holding GmbH. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte auch an: HanseMerkur Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Heinz-Gerhard Wilkens Siegfried-Wedells-Platz 1 20354 Hamburg Tel.: +49-40-4119 1691 E-Mail: heinz-gerhard.wilkens@hansemerkur.de http://www.hansemerkur.de GBI AG Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 - 29219282, Mobil: +49 171 - 93 35 134, Email: mail@ludwig-km.de http://www.gbi.ag (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.gbi.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181121026

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 10:25 ET (15:25 GMT)