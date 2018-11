Die Marihuana-Industrie entwickelt sich gerade in einem wahnsinnigen Tempo. Es scheint fast, als würde alle paar Wochen Geschichte geschrieben. Beginnend im Januar, als Freizeit-Cannabis in Vermont legalisiert wurde, über die Legalisierung von Marihuana für Erwachsene in Kanada Mitte Oktober bis hin zu Utah und Missouri, die grünes Licht für medizinisches Cannabis in den USA gaben. Es war ein Jahr voller Meilensteine. Für die Investoren kann das nur eines bedeuten: riesige Gewinne. Der globale Cannabis-Markt könnte bis zum Jahr 2030 bis zu 75 Mrd. US-Dollar wert sein, so eine Schätzung der Cowen Group. Sollten sich diese Zahlen auch nur annähernd als ...

