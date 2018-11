In einem schwachen Markt hat sich die RWE-Aktie erholt, wovon der Mitte Oktober empfohlene Schein mit plus 95 Prozent profitierte. Nunmehr bietet sich eine weitere Position an, die bis März für einen Gewinn von 139 Prozent gut ist. Wie das Papier funktioniert und wie das Risiko gemanagt wird. Von Stefan Mayriedl

