die Aktienmärkte in Europa, China und Russland waren in diesem Jahr von deutlichen Kursrückgängen geprägt. Nur die New Yorker Wall Street trotze lange Zeit dem negativen Trend und glänzte mit Kursgewinnen, während die Börsen der restlichen Welt auf die schiefe Bahn gerieten.

Dies ist umso bemerkenswerter als die wirtschaftlichen Daten in den USA schon seit geraumer Zeit schlechter ausfallen als ihre Pendants in Europa oder Fernost. Dabei sollten Sie allerdings nicht nur die nominalen ... (Dr. Bernd Heim)

