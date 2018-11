Hongkong (ots/PRNewswire) - Convoy Global Holdings Limited ("Convoy" oder das "Unternehmen", Aktiencode: 1019) ist ein diversifizierter Finanzdienstleistungskonzern für den Einzelhandel. Heute gab das Unternehmen seine strategische Partnerschaft mit Tandem Money Limited ("Tandem"), einem führenden Anbieter für Finanzdienstleistungen und virtuelle Bankservices in Großbritannien, bekannt. Diese Partnerschaft gründet sich auf eine Anfangsinvestition von 15 Millionen Pfund (etwa 153,8 Millionen HK$), die Convoy bei Tandem Money Limited einlegt. Es ist die erste Partnerschaft zwischen einem Hongkonger Finanzdienstleister und einem Anbieter virtueller Bankservices in Großbritannien. Damit möchte sich Convoy strategisch auf die revolutionären Möglichkeiten von Finanztechnologie und Business konzentrieren. Daher stützt sich diese Partnerschaft mit Tandem auch auf die vorhandenen Investitionen in Nutmeg in Großbritannien und CurrencyFair in der Republik Irland.



Ziel ist es, den Kunden in Hongkong mithilfe der Technologie von Tandem digitale Finanzservices anzubieten und gleichzeitig eine virtuelle Bank zu eröffnen, sobald die behördliche Genehmigung und die Banklizenz dafür vorliegen.



Synergien für die Vision von Convey



Tandem wurde 2013 von Ricky Knox und Matt Cooper gegründet und ist eine der bekanntesten virtuellen Banken in Großbritannien. Das Unternehmen operiert mit einer vollständigen Banklizenz unter der Kontrolle der Finanzaufsichtsbehörde (PRA, Prudential Regulation Authority) der Bank of England. Die Tandem-Bank ist eine rein digital Bank, die neu aufgebaut wurde und heute mehr als 300.000 Kunden bedient. Die digitale Plattform von Tandem hat neben einer breiten Palette an marktführenden Bankservices für den Einzelhandel, wie z. B. Depots, Hypotheken, Kredite und Kreditkarten, auch integrierte Services für die Vermögensverwaltung im Angebot.



Tandem verwendet eine datenorientierte Struktur für die Bargeld- und Vermögensverwaltung und bieten seinen Kunden damit hocheffiziente Dienstleistungen wie Bargeldverwaltung, Sparen, Kreditverwaltung und KI-basierte Finanzplanung.



Im Januar 2018 übernahm Tandem das Unternehmen Harrods Bank Limited und steigerte damit sein Vermögen um 80 Millionen Pfund Kapital, einen beeindruckenden Hypothekenbestand und 400 Millionen Pfund Einlagen. Damit eroberte sich Tandem die Pole-Position, um eine rein digitale Bank für die gesamte Bandbreite an Finanzdienstleistungen zu eröffnen.



Ng Wing-Fai, Konzernchef und Geschäftsführer von Convoy, erklärte: "Mit Michael Yap, unserem Leiter für Risikokapitalverwaltung, an der Spitze ist es Convoy in den letzten drei Jahren gelungen, unsere Initiativen in Richtung Finanztechnologie deutlich zu beschleunigen. Wir haben ein Reihe von sicheren strategischen Investitionen in Finanztechnologien getätigt und sind damit heute bestens aufgestellt, um unsere Geschäftsvision zu erreichen: Wir wollen unseren vorhandenen und zukünftigen Kunden innovative Services und optimale Erfahrungen bereitzustellen. Unsere Partnerschaft mit Tandem ist der Gipfel eines intensiven Forschungs- und Verhandlungsprozesses. Sie unterstützt unser Ziel, in Hongkong die umfassendsten Finanzverwaltungsservices und modernste Technologie für Cybersicherheit einzuführen. Darüber hinaus halten wir so unser Versprechen ein, den Sektor der Finanztechnologie in Hongkong weiter zu entwickeln."



"Dank unserer Partnerschaft mit Tandem können wir unsere technologische Führungsposition kapitalisieren. Aktuelle und vorhandene Kunden erhalten damit eine benutzerfreundliche digitale Plattform und Zugriff auf unser umfassendes Netzwerk an Finanzservices."



Neue Service-Erfahrungen für die Kunden



Ricky Knox, Geschäftsführer und Mitbegründer von Tandem erklärte: "Was für eine großartige Gelegenheit, unsere Präsenz in Asien - einem der lebhaftesten Bankmärkte - auszubauen! Damit beginnt die Expansion unserer Bankservices auf der ganzen Welt. Großbritannien hat die Revolution des virtuellen Banking eingeführt. Nun ist es an der Zeit, den Schwung der veränderten Vorschriften auf der ganzen Welt zu kapitalisieren, damit immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte immer leichter abwickeln können."



Michael Yap, Leiter Risikokapitalverwaltung bei Convoy erklärte: "Unsere Kunden erwarten einfache und bequeme digitale Dienstleistungen von ihrer Bank. Tandem verfügt über die leistungsstärkste Technologie und die besten Ingenieurteams in der Branche des virtuellen Banking. Das gilt vor allem für die Bereiche Cybersicherheit und Produktinnovation. Dank unserer Partnerschaft mit Tandem erhalten unsere Kunden eine ganz neue Service-Erfahrung und erhebliche Vorteile. Intelligenz, niedrige Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit sind dafür unsere Grundpfeiler. In Zusammenarbeit mit den bereits vorhandenen Finanztechnologiepartnern von Convoy, Nutmeg und CurrencyFair, wird Tandem neue Wege gehen, um seine Erfahrung in Hongkong und ganz Asien zur Verfügung zu stellen. In den nächsten Monaten werden wir uns darauf konzentrieren, alle diese Partner in ein Boot zu holen, damit alle zusammen nach neuen Ideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit suchen, um unseren Kunden zu noch mehr Vorteilen zu verhelfen."



Ziel dieser bahnbrechenden strategischen Partnerschaft von Convoy und Tandem ist es, den Bankkunden die Produktinnovationen, Technologien und Compliance von Tandem in Hongkong und ganz Asien bereitzustellen. Ein Expertenteam von Tandem und Convoy in Hongkong arbeiten derzeit an der sofortigen Umsetzung dieser Partnerschaft.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787470/Convoy_Global_Holdi ngs_Limited.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787471/Convoy_Tandem.jpg



OTS: Convoy Global Holdings Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132634 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132634.rss2



Pressekontakt: Corporate Communications Department of Convoy Global Holdings Limited Bobo Wong / Ms. Apple Cheng Telefon: (852)-3601-3699 / (852)-3601-3944 E-Mail: bobo.wong@convoy.com.hk / apple.cheng@convoy.com.hk



Boscobel & Partners: George Trefgarne / Charlotte Walsh Telefon: +44 203-642-1310