Mainz (ots) -



Donnerstag, 22. November 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jochen Breyer (5.30 Uhr bis 7.00 Uhr) Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 Uhr bis 9.00 Uhr)



Berater-Affäre: McKinsey war da - Ausschuss lädt von der Leyen vor Organspende: Ist kein Nein ein Ja? - Streit um Widerspruchslösung Migrationspakt: Was die UN will - Und wer den Pakt nicht unterzeichnet Cherno Jobatey trifft Lars Klingbeil - Unterwegs mit dem SPD-Generalsekretär Handel im Wandel: Katalog adé? - Otto wird digital, Amazon analog Service: Geldanlagen mit Risiken - Worüber Banken aufklären müssen







Donnerstag, 22. November 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Howard Carpendale, Sänger



Black Friday - Lohnt die Schnäppchenjagd? Schokolade im Test - Stiftung Warentest hat verkostet Flussbarsch mit Gemüseragout - Eine Köstlichkeit von Armin Roßmeier







Donnerstag, 22. November 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Anwohner müssen für Straße zahlen - Sanierung kostet Zehntausende Unterwegs mit Brückenprüfern - Arbeiten in luftiger Höhe Expedition Meinerzhagen - Verliebt in Kühe







Donnerstag, 22.November 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Tigerbabys dürfen erstmals ins Freie - Berliner Tierpark sucht noch Namen







Donnerstag, 22. November 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Mit schlechtem Beispiel voran - Zerbricht Europa am Brexit?



Gäste: Katarina Barley, Justizministerin, SPD-Spitzenkandidatin Europawahl Edmund Stoiber, CSU, Ehrenvorsitzender der CSU Andreas Rödder, Historiker Anne McElvoy, Britische Journalistin



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121