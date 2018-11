Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission kann ihre Empfehlungen nicht wie geplant noch im November vorlegen.

Wie die WirtschaftsWoche aus Kommissionskreisen erfuhr, sollen die Experten und Vertreter der betroffenen Braunkohle-Regionen nun bis Januar Zeit bekommen, bevor sie ein Ausstiegsszenario aus dem Tagebau und der Kohleverstromung in Deutschland vorlegen. Grund für die Verzögerung ist nach WiWo-Informationen der Widerstand der drei Ostländer, die vom Kohle-Aus besonders betroffen wären. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel kritisiert, der ursprüngliche Auftrag der Kommission sei nach jüngsten Festlegungen in der Kommission aus dem Blick geraten. Nicht nur der Klimaschutz und die Sicherung der Energieversorgung sei en Auftrag gewesen, ...

