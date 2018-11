Energiedienst Holding AG: Geringere Produktion und negative Entwicklung des Kapitalmarkts im zweiten Halbjahr belasten den EBIT EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Energiedienst Holding AG: Geringere Produktion und negative Entwicklung des Kapitalmarkts im zweiten Halbjahr belasten den EBIT 21.11.2018 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 (0) 62 869-2222 www.energiedienst.ch 21. November 2018 Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Geringere Produktion und negative Entwicklung des Kapitalmarkts im zweiten Halbjahr belasten den EBIT Laufenburg. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Energiedienst Holding AG wird im zweiten Halbjahr deutlich geringer ausfallen als erwartet. Ursachen für die deutliche Belastung sind die geringere Produktion der Wasserkraftwerke und die negative Entwicklung auf dem Kapitalmarkt. Aufgrund der extrem trockenen Witterung war die Wasserführung am Rhein vor allem im zweiten Halbjahr sehr unterdurchschnittlich und verminderte so die Produktion. Ebenfalls negativ entwickelte sich der Kapitalmarkt, der sich über die Personalvorsorge Deutschland direkt auf den EBIT der Energiedienst-Gruppe auswirkt. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Energiedienst-Gruppe die erwartete EBIT-Bandbreite von 40 bis 50 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018 nicht erreichen wird. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung (Wasserführung und Kapitalmarkt) bis zum Jahresende dürfte auch der EBIT des Vorjahres (35 Millionen Euro) deutlich unterschritten werden. Sprache: Deutsch, Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Tel.: +41 (0) 62 869-22 22, Fax: +41 (0) 62 869-25 81, info@energiedienst.ch; www.energiedienst.ch; ISIN: CH 001 573 870 8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KACQHRVDPH Dokumenttitel: ad hoc Einschätzung Jahresergebnis Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 749725 21.11.2018 CET/CEST ISIN CH0039651184 AXC0229 2018-11-21/17:36